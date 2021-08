Het Musical Summer Concert in het Zuiderparktheater: ‘Een reis door twintig jaar musicals’

‘Het wordt een reis door twintig jaar musicals.’ Op 22 augustus zal in het Zuiderparktheater de tweede editie van het Musical Summer Concert plaatsvinden, waar het publiek kan hier genieten van anderhalf uur aan musicalhits. Nog wel op anderhalve meter, al ziet producer Nathan Markuszower dit vooral positief in. ‘Dit maakt het veel intiemer.’

Na de eerste editie in 2020 wist Markuszower gelijk dat het Musical Summer Concert voor herhaling vatbaar was, ondanks de beperkende maatregelen. ‘Vorig jaar viel de organisatie samen met de start van de coronacrisis, waardoor we alles heel gehaast moesten regelen. Dit jaar hebben we gelukkig iets meer tijd gehad en we gaan er dan ook vol voor.’

Persoonlijk

Volgens Markuszower vormt Den Haag een perfect decor voor een dergelijk musicalconcert. ‘We hebben hier natuurlijk het Circustheater waar de grootste voorstellingen komen zoals The Sound of Music en binnenkort Aladdin. Uit het hele land komen musicalliefhebbers hier naartoe, dus in die zin is Den Haag wel een musicalstad te noemen.’

Ook tijdens dit concert geldt de anderhalve metermaatregel nog steeds, wat betekent dat in het Zuiderparktheater maar plek is voor ongeveer de helft van het normale publiek. Markuszower ziet hier echter niet enkel nadelen in: ‘Vorig jaar gaven de artiesten aan dat het op deze manier specialer was om een verhaal te vertellen. Het maakt het persoonlijker en intiemer.’

Thuiskomen

Eén van de vijf musicalartiesten die het podium op 22 augustus zullen bestijgen is April Darby, die eerder de hoofdrol verolkte in The Bodyguard en nu hetzelfde mag doen in België. Hiervoor verhuist ze tijdelijk naar Antwerpen, maar voor het Musical Summer Concert komt ze graag terug naar haar thuisstad. ‘Ik krijg een fijn gevoel als ik aan Den Haag denk en ik vind het altijd leuk om er te zijn. Ik heb ook in de buurt van het Zuiderpark gewoond, dus het Zuiderparktheater is echt thuiskomen.’