Badmintonner Mark Caljouw is terug van de Olympische Spelen in Tokio: ‘Intens genoten’

‘In het Olympisch dorp alleen al keek ik mijn ogen uit’, zegt Mark Caljouw, die in Tokio voor Nederland mocht uitkomen in het herenenkelspel badminton. Een bijzondere prestatie op zich, omdat sinds 25 jaar geen Nederlandse man meer deelnam aan dit onderdeel. Bij Haags Bakkie vertelt de 26-jarige Rijswijker over zijn buitengewone ervaring.

Na een lange periode intensief trainen en zijn deelname aan de Spelen, is het voor Caljouw tijd om wat stoom af te blazen. ‘Ik heb drie weken vakantie en dat heb ik in tien jaar niet gehad. Daar ga ik wel optimaal van genieten.’

Eenheid

Dat Caljouw in de achtste finales zijn meerdere moest erkennen in zijn tegenstander uit Guatemala, deed voor hem weinig af aan de ervaring. ‘Je kan wel zeggen “we gaan voor een medaille”, maar je moet ook realistisch zijn; dat heeft een Nederlander nog nooit gepresteerd. Maar het was een droom en ik heb er intens van genoten.’

De samenhorigheid onder atleten heeft hier volgens Caljouw een grote rol bij gespeeld. ‘TeamNL heeft echt voor een eenheid gezorgd en dat merk je gelijk als je het Olympisch dorp binnenkomt. Op het moment dat een collega een medaille krijgt, staat iedereen keihard te klappen en te schreeuwen, ook al ken je die persoon misschien niet zo goed.’

Geen stop

Badminton staat in tegenstelling tot veel andere sporten in Nederland zelden grootschalig in de belangstelling. Jammer, vindt Caljouw. ‘Iedereen heeft op de camping wel eens een racket en shuttle in de hand gehad, maar dat is wel anders dan wat wij doen. Je krijgt niet zo vaak te zien hoe spectaculair de sport is en het krijgt denk ik dan ook niet altijd de aandacht die het verdient.’

Voor Caljouw is het Olympische hoofdstuk in ieder geval nog niet afgesloten. ‘Ik ga sowieso voor de Spelen in Parijs in 2024. Ik hoop deze ervaring mee te nemen en denk dat het daar alleen maar beter kan gaan.’ Komende weken geniet hij nog even van zijn vakantie, ‘maar in de badmintonwereld kennen we eigenlijk geen stop,’ lacht hij.

