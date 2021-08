Bierwandeling door Scheveningen met kunstenares Nienke Lit: ‘Heerlijk om bij of in de zee te zijn’

Op 5 augustus was het World IPA Day, de dag waarop dit extra hoppige speciaalbier onder de aandacht wordt gebracht. Naar aanleiding daarvan neemt model en kunstenares Nienke Lit je mee op haar zogeheten Hazy Walk, waarbij je op verschillende locaties in Scheveningen het brouwsel kan proeven. ‘Ik vind het heerlijk om bij of in de zee te zijn’

Dat Scheveningen het decor vormt voor de Hazy Walk van Lit, is geen toeval. ‘Ik ben gek op het strand; het is lekker om te weten dat de stad ergens ophoudt. Daar heb je geen impulsen en kan ik me even focussen op mezelf en op wat ik voel. Het is toch net een ander sfeertje dan in de stad.’

Ook nachtburgemeester Pat Smith en illustrator Trobbies hebben een eigen Hazy Walk ontwikkeld, waarbij de eerste je meeneemt langs zijn favoriete skateplekken en viswinkels en de laatste je laat zien welk rondje in het centrum hij altijd met zijn hond loopt.

Kijk hier voor meer informatie over de Hazy Walks.

