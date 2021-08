Badmintonner Mark Caljouw is terug van de Olympische Spelen in Tokio: ‘Intens genoten’

Hagenees Thomas Verheydt keert terug bij ADO Den Haag

Geboren Hagenaar Thomas Verheydt speelt komend seizoen voor ADO Den Haag. De 29-jarige aanvaller tekent voor drie seizoenen in het Cars Jeans Stadion. Verheydt zat een tijdje in de wachtkamer, maar vlak voor de start van de competitie heeft trainer Ruud Brood met de bonkige spits eindelijk zijn gewenste aanvaller binnen.

Verheydt speelde jarenlang in de jeugd van ADO Den Haag, maar brak nooit door bij de club. Via de amateurs van het Goudse Jodan Boys en IJsselmeervogels kwam hij uiteindelijk toch in het profvoetbal terecht. Dat deed hij niet onverdienstelijk. Bij MVV, Go Ahead Eagles en Almere City wist hij meermaals het net te vinden. Ook speelde hij voor het Engelse Crawley Town in de League Two.

De verwachting is dat de centrumspits aanstaande zondag in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie tegen Jong Ajax gelijk zijn opwachting zal gaan maken.

💥 𝑰𝒕'𝒔 𝒐𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍! ➥ Thomas Verheydt tekent voor 3 jaar bij ADO Den Haag!

➥ Later meer…#WelkomThuisThomas #NoMatterWhat pic.twitter.com/M1xdIpiRBI — ADO Den Haag 🔰 (@ADODenHaag) August 5, 2021

Het verslag van de eerste wedstrijd hoor je uiteraard zoals vanouds op Den Haag FM, 92,0 FM en via deze website. Verslaggevers Jim van der Deijl en Pim Markering verzorgen vanaf 12.15 u live wedstrijdverslag.