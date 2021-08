Sjaak Bral viert 25-jarig jubileum met eenmalig optreden: ‘Ik was alleen maar een jongen met een grote bek’

Uittips Den Haag: skateboardtraining, kledingswap en Zomerprogramma070 is in volle gang

Van judo tot Koreaanse zwaardkunst: laatste kans sporten uitproberen tijdens Olympic Festival en Tokyo in Town

Meer in

Met een tussenstand van 27 medailles voor Nederland zitten de Olympisch Spelen in Tokyo er al weer bijna op, dit is het laatste weekend. Dat geldt ook voor het Olympic Festival op Scheveningen en Tokyo in Town, waar je zelf allemaal sporten kan uitproberen.

Zo kun je dit weekend nog breakdancen, handboogschieten, judoën, freerunnen maar ook Koreaanse zwaardkunst proberen. De afgelopen weken kon je in acht stadsdelen allerlei sportieve activiteiten doen.

Dit is er dit weekend nog te doen:

Locatie: Sporthal Lipa

Vrijdag: Streetsport, breakdance, streetdance, Futsal, freerunnen, skateboarden

Locatie: Zuiderpark

Vrijdag: Judo, boksen, cricket, capoeira, handboogschieten

Zaterdag: Boksen, streethandbal, beachhandbal, walking handbal, Koreaanse zwaardkunst, baseball5, panna knock-out, freerunnen, skateboarden

Zondag: Boksen, Koreaanse zwaardkunst, American football, panna knock-out, skateboarden

Foto’s: Tim Buitenhuis

Foto: Ben Houdijk