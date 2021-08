The Hague Info Store verhuist naar Centraal Station

Na tien jaar gevestigd te zijn de Centrale Bibliotheek aan het Spui, verhuist The Hague Info Store naar Centraal Station. Vooral de zichtbaarheid speelt hierbij een rol, aldus teamleider Yannick Bouwhuis, die de afgelopen vijf jaar werkzaam is geweest in de winkel waar men terecht kon voor Haagse producten, souvenirs en tips.

‘Het is een gek moment’, zegt Bouwhuis, die aangeeft dat een samenloop van omstandigheden leidde tot deze verplaatsing. ‘We merkten dat we nu moeilijk te vinden zijn, zeker voor mensen buiten de stad, laat staan voor mensen buiten Nederland. Ons contract hier liep af en bij Centraal Station kwam een mooi pand vrij; dan moet je toch realistisch zijn.’

Verlengstuk

‘Ik ben nog een beetje voorzichtig met zeggen wanneer we daar precies open gaan, maar we hopen ergens volgende week’, aldus Bouwhuis. Zeker is wel dat mensen ook op de nieuwe locatie bij The Hague Info Store terecht kunnen voor alle informatie over Den Haag en haar bezienswaardigheden en attracties. ‘We zijn echt een verlengstuk van de stad.’