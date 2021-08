Uittips Den Haag: skateboardtraining, kledingswap en Zomerprogramma070 is in volle gang

Concerten in het Zuiderpark, fruit plukken, skateboarden of een kledingswap voor kinderen. Er is de komende tijd weer genoeg leuks te doen tijdens de vakantie. Ook zijn er nog genoeg toffe evenementen van Zomerprogramma070, Den Haag Inside Out en het Olympic Festival. Samen met Den Haag To Go zetten we wat tips voor je op een rij.

iLocal World Food Tour

Zoete Turkse baklava, krokante pão de queijo, kruidige couscous of een geurende warme thee uit een theehuis. Je kunt het allemaal vinden tijdens deze foodtour door de Schilderswijk .

Loop wat, fiets wat, proef wat en bekijk wat. Voor een tientje kun je kennismaken met wat deze wijk allemaal te bieden heeft. Elke zaterdag kan de tour gedaan worden, waarbij je kan kiezen of je met of zonder gids wil. Duurt ongeveer 1,5 à 2 uur, en bij elke stop krijg je een smaakvol drankje of delicatesse aangeboden. De tour kost €9,95, en de versnaperingen €5, maar je kan zelf kiezen of je die allemaal wil nuttigen of niet.

Als je wil, kan je tijdens de tour ook een quiz over de Schilderswijk doen!

Vanaf 31 augustus komt er een tweede route bij.

Plukken bij Plukkerij Framblij

Wie liever de natuur in duikt kan naar Plukkerij Framblij in Monster. Bij deze boomgaard en kassen kun je twintig verschillende soorten groente en fruit plukken. Met een mandje, een plukdoos en een schaar ga je op stap, om alles te plukken wat je zelf lekker vindt. Bij elke plant staat een bordje met uitleg, zodat je kan zien wat het is, en hoe je het moet plukken. Als je klaar bent, betaal je voor alles in je plukdoos, en kan je daarna nog wat eten en drinken op het terras.

Reserveren kan via de website.

Tekst gaat verder onder post

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Plukkerij Framblij 🍓🍒 (@plukkerij_framblij)

Skateboard Training

Als school weer begint indruk maken op je klasgenootjes met coole skateboardtricks? Geef je dan op voor de vakantie skateboardtraining! Elke dag draait om skateboarden, plezier hebben en nieuwe tricks leren. Verder bestaat het programma uit extra activiteiten zoals spelletjes.

Voor beginnende en gevorderde skateboarders van 6 tot 14 jaar. Omdat je maximaal met vijf anderen in een groep zit krijg je persoonlijke aandacht van professionele coaches. Per zes skateboarders heb je één instructeur. Dat maakt leren skaten veiliger, makkelijker en leuker.

De vakantietraining vindt op ochtenden plaats in de Zomervakantie, in het Olympisch Skatepark. Je kan zelf kiezen hoeveel dagen je mee wilt doen! Het programma start elke ochtend om 09.30 uur en wordt afgesloten om 12.30 uur. Elke ochtend wordt compleet verzorgd met biologisch snacks/fruit en drinken.

Het enige wat je nodig hebt is een skateboard, bescherming en een waterfles. En als je die niet hebt, kun je ze ook altijd huren! Kosten zijn 37,50 euro per dag, en 165 euro voor een hele week.

PAARD in het PARK

Altin Gün, Davina Michelle, Snelle, DI-RECT, Waylon en The Dirty Daddies, allemaal nemen ze het weekend van 13 tot 15 augustus hun intrek in het Zuiderpark, op een podium op een festivalterrein dat speciaal voor deze gelegenheid op het veld is gebouwd. Het festivalterrein is ruim opgezet, en bij binnenkomst word je als een eregast naar je zitplaats begeleid. Op die manier kan iedereen veilig op afstand van het concert genieten. Én heb je alle ruimte om je zittende dansmoves te showen. Zwaaien met die armen maar! Mocht je daar nou dorst van krijgen, dan kun je bij verschillende foodtrucks terecht voor bier, wijn, fris en snacks. Zes concerten, drie dagen, let’s go!

Het concert van DI-RECT is inmiddels uitverkocht.

Zomerprogramma070 / Den Haag InsideOut

Een nieuw initiatief, om te zorgen dat de jongere Hagenaren ook deze zomer zich niet enorm vervelend. Met Zomerprogramma070 en Inside Out worden er voor kinderen van 4 tot 16 jaar en jongeren van 17 tot 27 jaar enorm veel activiteiten georganiseerd, de hele zomer door. In iedere wijk is wat te doen op het gebied van sport, cultuur en bijscholing. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar de kans te geven aan activiteiten deel te kunnen nemen. En te zorgen dat ze plezier hebben bij activiteiten die hun wereld vergroten en waarbij ze (nieuwe) leeftijdsgenoten ontmoeten.

Tekst gaat verder onder post

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Zomerprogramma070 (@zomerprogramma070)

Er is van alles te doen. Van suppen in de grachten tot kamperen in je buurt. En van het Olympic Festival met sportieve activiteiten in alle stadsdelen tot hutten bouwen in Leidschenveen-Ypenburg. Kinderbuurt-vakantiestraten, workshops koken, dans, skaten en nog veel meer.

Kids Kledingswap

Een kledingswap voor kids! Bakken kleding staan die ze niet meer leuk vinden, en liever zouden ruilen voor iets anders? Dat kan. En dat is nog eens leuk én duurzaam ook. Op woensdag 11 augustus organiseren de meiden van de Naaierij een kledingswap bij De Boomhuttenclub in de Boekhorststraat.

Je kan een tijdslot reserveren tussen 13:00 en 17:00, om dan met andere kinderen dat ene shirt dat je toch niet meer draagt, voor een andere leuke broek te ruilen!