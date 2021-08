Bierwandeling door Scheveningen met kunstenares Nienke Lit: ‘Heerlijk om bij of in de zee te zijn’

YousToub wijst jongeren op netjes parkeren deelscooter: het helpt blinden en rolstoelgebruikers

Deelscooters zijn populair in Den Haag, maar dat betekent ook dat ze overal en nergens staan. Vooral mensen met een visuele beperking, rolstoel- en rollatorgebruikers hebben soms last van geparkeerde scooters. Daarom bedacht de gemeente de campagne #ScooterSkills, samen met vlogger YousToub.

'We komen scooters soms midden op de stoep tegen en dan zijn ze een sta in de weg voor mensen in een rolstoel', zegt Kavita Parbhudayal (VVD), coördinerend wethouder voor toegankelijkheid. 'Zij moeten dan veel moeite doen om erlangs te komen. Soms leidt dat zelfs tot gevaarlijke situaties. Of scooteraars blokkeren geleidelijnen waarmee mensen met een visuele beperking hun weg in de stad kunnen vinden.'

Volgens de wethouder zijn veel jonge scooterrijders zich daar niet helemaal van bewust. 'Daarom is deze actie hard nodig. Je scooter goed parkeren is een kleine moeite, maar daarmee maak je voor anderen een groot verschil.'

Onlangs werden er op het Zwarte Pad speciale scootervakken gemaakt, omdat het daar op warme dagen een chaos van deelscooters was. Binnenkort krijgen ook de Korte Zeekant en de Vissershavenweg speciale vakken voor de scooters.

Via social media probeert de gemeente jongeren te bereiken. Vlogger YousToub helpt daarbij. Hij ging met jongeren in gesprek over het parkeren. Ook wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) heeft nog een boodschap voor scootergebruikers: 'Ga ermee om alsof het je eigen scooter is. Zo houden we Den Haag veilig en toegankelijk.'