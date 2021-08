Aldith Hunkar ontdekt Haags erfgoed in eerste aflevering Firma Erfgoed

Met het nieuwe programma ‘Firma Erfgoed’ wil de EO de spotlights zetten op cultureel en religieus erfgoed in Nederland. Den Haag staat in de eerste aflevering centraal, waarbij de betekenis van kunst en monumentale bouwwerken op onverwachte plekken wordt uitgelicht. ‘Den Haag heeft heel veel mooie dingen’, vertelt presentatrice Aldith Hunkar in Haags Bakkie.

In deze aflevering is te zien hoe Den Haag door de eeuwen heen een toevluchtsoord is geweest voor onder andere Portugese Joden en Walen en hoe zij hun sporen in de stad hebben nagelaten.

‘Het Haagse erfgoed is heel gevarieerd. Het is een stad met veel verschillende invloeden, een echte melting pot eigenlijk’, aldus Hunkar, die met veel plezier aan het programma heeft gewerkt. ‘Het is altijd leuk om op pad te gaan door Nederland en dingen op een plezierige en ongedwongen manier te leren.’

De Haagse aflevering van Firma Erfgoed is zaterdag 7 augustus te zien om 19.15 uur op NPO 2.