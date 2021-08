Winkeliers Vlamingstraat balen van leegstand: ‘Niemand wil dit’

Aldith Hunkar ontdekt Haags erfgoed in eerste aflevering Firma Erfgoed

‘Zonde. Het ziet er niet uit. Vervelend.’ Dat vinden de winkeliers in de Vlamingstraat van de leegstaande panden daar. In de straat staan nu zes panden leeg. De gemeente zegt hard haar best te doen om leegstand tegen te gaan. Ondernemers vinden dat verhuurders van panden ook wat kunnen betekenen.

Het is een treurig gezicht als je door de Vlamingstraat loopt. Om de zoveel meter staat er een pand leeg. ‘Scam staat al een jaar leeg. De New Yorker is weg en het oude KPN-pand hiernaast staat al twee jaar leeg’, zegt Sarwar, medewerker van Senorita Fashion.

Hij vindt de leegstand jammer: ‘Winkelend publiek dat die lege winkels ziet denkt wat doe ik hier?‘ Ook vindt hij het zonde dat er steeds meer eettenten in de straat komen in plaats van shopwinkels. ‘Het is geen looproute, publiek komt zelden met een doel’, aldus Sarwar.

Ook Faik van Eurieknaller vindt het zonde. ‘Het ziet er niet uit en we zitten echt in een dode hoek.’ Zia van ZKL Telecom denkt ook dat er weinig aanloop is door de lege panden. ‘Hoe meer publiek, hoe meer voordeel voor de winkeliers.’

‘Niemand wil dit’

Peter Streng, voorzitter van de ondernemersvereniging City Centre en eigenaar van tabakszaak Onze Jongens, erkent het gevoel van zijn collega’s. ‘Niemand wil dit. Een lege winkel is niet positief voor de straat.’

Peter zegt dat de coronacrisis een behoorlijke vinger in de pap heeft gehad. ‘Ondernemers die een aflopend huurcontract hadden dachten: gaan we weer voor vijf jaar?’ Sommigen gingen ergens anders heen of zijn gestopt. Ook zijn er veel interne verhuizingen in het centrum, legt Peter uit.

Toch is hij niet ontevreden over de Haagse binnenstad. ‘Landelijk gezien doen we het goed, daar ben ik blij om.’ Volgens Peter haalt de Vlamingstraat ook echt wel wat traffic. ‘Mensen zien het als verlengde van de Spuistraat en lopen door naar de Grote Markt.’

Verhuurders

Verschillende ondernemers die Den Haag FM sprak denken dat een belangrijke rol is weggelegd voor verhuurders van de panden. ‘Ik begrijp dat ook verhuurders inkomen nodig hebben, maar sommige eigenaren van panden willen niet meewerken met huurders’, vindt Sarwar. Faik vindt de huren ook ontzettend hoog in de stad. ‘Als je vast huurt kost het tussen de 10.000 en 12.000 euro per maand. Dat trekt alleen grote bedrijven.’ De oplossing ligt volgens hem dan ook in het verlagen van de huur.

Volgens de voorzitter van de ondernemersvereniging zitten er vastgoedondernemers tussen die hun panden leeg laten staan, ‘maar veel hebben ook goede wil’. Volgens hem zou het een goed idee zijn als verhuurders hun huur omlaag doen voor beginnende ondernemers.

Ook Sarwar vindt dat er meer gedaan moet worden voor jonge ondernemers. Hij vindt dat de gemeente daar meer voor moet doen. ‘Die moet een actievere rol gaan spelen.’

‘Iedereen is er mee bezig’

Volgens Peter wordt er juist veel samengewerkt tussen ondernemers en de gemeente, er is zelfs een speciale werkgroep die zich bezighoudt met winkelpanden. ‘Iedereen is er mee bezig. Bij sommige lege panden worden al mooie stickers op de ruiten gedaan.’

Dat zou voor Sarwar ook een goede oplossing zijn voor de saaie lege panden. ‘Het is leuker om naar te kijken. Of verhuur alleen de etalage aan een ondernemer, dat geeft al een levendiger beeld.’

Urgent

Volgens de gemeente staat zes procent van de winkelpanden in Den Haag leeg. ‘Met name de Megastores heeft hierin een groot aandeel’, zegt een woordvoerder.

‘In de binnenstad is het leegstandsprobleem nu het meest urgent. Dit zit vooral in een aantal grote panden en locaties zoals; Marks & Spencer, Hudson’s Bay, en de Spuistraat/Vlamingstraat.’

Aanpak

De gemeente zegt bezig te zijn om de leegstand aan te pakken. De afgelopen tien jaar is er een 1 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor de winkelgebieden.

Dat geld wordt vooral besteed aan bestaande winkelgebieden. Ook is er een vastgoedmanager die als doel heeft leegstand te voorkomen en oplossingen te zoeken met alle partijen in de binnenstad. In de ‘hoofdwinkelgebieden’ wordt ook gekeken naar andere functies van winkels, zoals wonen.

