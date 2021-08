ADO Den Haag – Jong Ajax live te volgen op Den Haag FM

Beste Songs van 2021 in De Nieuwe Van Nierop

ADO Den Haag begint zondagmiddag aan een nieuw seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit de hofstad degradeerde afgelopen seizoen na dertien jaar uit de Eredivisie en moet het nu dus een divisie lager gaan laten zien. Jong Ajax is in Den Haag de eerste tegenstander.

Na een zomer vol perikelen rondom de overname van de club, is het inmiddels weer tijd dat de bal gaat rollen. Trainer Ruud Brood kan tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen beschikken over nieuwkomers Thomas Verheydt en Gregor Breinburg.

Alle wedstrijden van ADO Den Haag zijn live te volgen op Den Haag FM (92.0 FM en via deze website). Vanaf 12.15 u doen verslaggevers Jim van der Deijl en Pim Markering live verslag van de wedstrijd tussen ADO en Jong Ajax.