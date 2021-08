Beste Songs van 2021 in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond de laatste Zomerspecial met de beste internationale muziek van 2021 (tot nu toe).

In vier Zomerspecials hoor je de beste muziek van het afgelopen half jaar verdeeld in thema’s als zomer, covers, Haags en best of. Elk uur begint met een Golden Earring-klassieker.

Als je de beste muziek van dit jaar samenvat, kun je niet om Olivia Rodrigo heen, de zangeres brak in januari door met het rustige ‘Driver’s License’ en overrompelde iedereen later met het punky ‘Good 4 U’. Er zijn nog meer doorbraakartiesten dit jaar zoals Arlo Parks, Celeste, Dry Cleaning, Wolf Alice, de Nederlandse Froukje, de Belgische Meskerem Mees en natuurlijk Eurovisie-nr-2 Barbara Pravi. Comeback-acts ga je ook horen, zoals Birdy, Lana del Rey, Selah Sue, Laura Jansen en London Grammar. Finneas komt drie keer als producer voorbij zoals bij Clairo en z’n zus Billie Eilish en Sault produceert ook drie keer, bijvoorbeeld bij Little Simz en Jungle.

De Nieuwe Van Nierop wordt in de zomer op zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het tweede uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).