Op vakantie met wethouder Kavita Parbhudayal: tochten door de jungle en apen spotten

Ze maakt graag verre reizen naar landen als India, Tibet, Nepal en duikt de jungle in. ‘Mijn laatste jungletrek was op Sumatra in 2018. Daar was ik apen spotten.’ Maar dit jaar bleef wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) dichter bij huis.

In onze zomerserie ‘Op vakantie met de wethouder’ praat Nicolette Krul in Haags Bakkie elke keer met een wethouder over de vakantieplannen. Even geen vergaderingen en stukken lezen, maar reces. Wat doen de wethouders zoal als ze vrij zijn en wat is hun favoriete vakantieland?

De vakantie voor wethouder zit er al weer op, de eerste twee weken van juli was ze vrij. Het werd een vakantie in Brabant en een citytrip naar Wenen. Maar het liefst trekt Parbhudayal de jungle in. ‘Mijn laatste jungletrek was op Sumatra in 2018. Daar was ik apen spotten. Het is geen superdiepe jungle maar op den duur hol je als een gek achter zo’n groep apen aan’, vertelt ze. Zo’n tocht doet de wethouder dan met een groep en een gids. ‘Het is wel stoer om te doen.’

Ze wil graag veel van de wereld zien, ging naar Tibet, India en Nepal. ‘Ik heb Indiase roots dus dat trekt me zeker aan vanwege de cultuur en ook hoe het geloof beleid wordt.’ Tijdens zo’n vakantie is het een feest van herkenning voor Parbhudayal. ‘Het eten in Nepal herkende ik gewoon van hoe mijn moeder thuis haar linzensoep klaarmaakte. Op den duur heb ik zeven dag alleen maar dat willen eten’, lacht ze. Die wandelingen in de bergen zijn leerzaam: ‘Het is verstandig om goed na te denken wat je niet eet, en dat is ingevroren vlees. Het is goed om verse groenten en soepjes te eten.’



Suriname

Als kind woonde Parbhudayal in Suriname. Daar heeft ze haar liefde voor de jungle vandaan. ‘Ik woonde vanaf mijn vijfde in Nickerie, dat is heel ver van hoofdstad Paramaribo. Het was een en al jungle. Er was wel een straat met scholen en huizen maar verder ben je snel in een moeras met hoge bomen en veel ongedierte.’

Daar zag ze ook veel slangen zoals dikke boa constrictors. ‘Ik heb daar wel een dingetje van overgehouden.’ Zo hoeft ze hier in de dierentuin niet per se langs de slangenafdeling. ‘Die heb ik al genoeg gezien’, lacht ze.

Lekker weg in eigen land

Geen slangen, insecten en rennend achter apen aan deze zomer. Vakantie in eigen land vond ze heerlijk. ‘Ik heb afgelopen jaar, vanwege Covid en alle maatregelen, al best veel in Nederland gezien: van Zeeland tot aan Drenthe. ‘We hebben mooie natuur, bossen en parken.’

Rust is voor de wethouder met haar drukke baan heel belangrijk, legt ze uit. ‘Mijn hoofd leegmaken en goed bijkomen en uitrusten. Dat kan heel goed in Nederland.’ Dat geldt volgens haar niet alleen voor wethouders maar ook voor bijvoorbeeld leraren. ‘Het is goed om weg te gaan. Een vakantie hoeft niet ver te zijn en hoeft niet duur te zijn. Als je maar lekker even bijslaapt en tot rust komt.’

Wenen vs. Den Haag

Maar ook de stad trekt haar. Wenen is een mooie, schone stad. Het was niet druk. En de stad is heel goed georganiseerd, je kan veel doen in de buitenlucht.’ Als ze in zulke steden is let ze goed op om ideeën op te doen voor Den Haag. ‘Ik let tegenwoordig veel op bankjes en voorzieningen die er zijn in zo’n grote stad. Dan ga je toch vergelijken.’

Ze vindt het ook heerlijk om haar eigen stad te ontdekken. ‘Ik fiets soms naar Leidschenveen, daar ben ik stadsdeelwethouder, en heb laatst in Laak gefietst. Ik ken nog niet alles van Den Haag maar als ik zo op m’n fietsje ben, dan zie je dingen waar je nooit bij stilstaat als je in de tram zit of in de auto rijdt.’

Parbhudayal heeft ook in Den Haag een voorkeur voor de natuur. ‘Ik ga eerder de natuur in dan een gebouw in, moet ik bekennen. Den Haag heeft heel veel mooie plekken.’

Oog hebben voor anderen

Sinds 2018 is Parbhudayal wethouder zorg en eerste locoburgemeester. Haar drijfveer is mensen helpen. ‘Dit werk is leuk omdat je veel kan doen voor mensen, daar gaat mijn portefeuille ook over: zorg, ouderenzorg, jeugdzorg, nazorg huiselijk geweld.’ Het helpen geeft een soort kick, zegt ze. ‘Als mensen in nood zijn, het niet meer weten, om dan verder te komen in het leven.’

Iets voor anderen willen doen zit er al lang in. ‘Ik zit zo in elkaar, oog hebben voor anderen. Ik help ook veel in mijn familie, dat heb ik van kleins af aan gedaan. Nu kan ik dat voor de hele stad doen.’

Vaccinatie

Een belangrijk onderwerp in haar portefeuille in deze tijd is het vaccinatiebeleid, zowel wat betreft corona als het Rijksvaccinatieprogramma voor jongeren, zoals de inenting tegen meningokokken en het HPV-vaccin, tegen het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.

‘Mijn belangrijkste rol is bewustwording vergroten, zodat de vaccinatiegraad omhoog gaat. ‘Er zijn nog twijfelaars, ook onder jongeren. Alle uitnodigingen zijn geweest, naar alle leeftijdscategorieën, toch zie je dat er nog afspraken worden gemaakt.’

Zelf is de wethouder voorstander van vaccinaties. ‘Ik vind zelf dat iedereen zich moet laten vaccineren. ‘Corona heeft onze levens op de kop gezet. Mensen zijn ziek geworden, werkloos. En het vrijere bewegen is heel ingewikkeld geworden voor ons allemaal.’ Maar er zijn ook nog mensen die twijfelen. ‘Die hebben vragen, over wat doet het met m’n lijf. Dat zijn belemmeringen, drempels die we moeten wegnemen.’ Maar zegt ze ook: ‘Het blijft vrijwillig’.

Naast het coronavaccin is Den Haag ook druk bezig met het overige vaccinatieprogramma voor kinderen. In september vindt voor de tweede keer de Haagse Vaccinatieweek plaats. ‘We zien gewoon dat dat werkt. Vaders, moeders, leraren, de kinderopvang, iedereen is daarbij aangesloten.’

Maar er moet nog veel gebeuren. ‘Ons gemiddelde is lager dan het landelijke gemiddelde en lager dan de norm van de Wereld Gezondheidsorganisatie. ‘Als Den Haag maken we stappen, het zijn nog stapjés. Dus we moeten nog wel wat goede vorderingen maken.’