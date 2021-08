Zes mooie en leuke Haagse Instagramaccounts om te volgen

De leukste eettentjes, de mooiste foto’s uit de stad en historische weetjes. Op Instagram is van alles te vinden over al het moois dat Den Haag te bieden heeft. Wij zetten de leukste Insta-pagina’s voor je op een rijtje.

Agga Memes

We kunnen niet anders, dan beginnen met @Agga Memes. Of je nou uit Leidschenveen komt, Duindorp, of graag op de Grote Markt bent, iedereen wordt wel eens belachelijk gemaakt door Agga Memes.

Lange tijd was het niet bekend wie er achter het account zit, tot afgelopen week. Agga Memes was te gast bij Haags Bakkie op Den Haag FM en zei per ongeluk zijn naam. Een dag later kon hij niet anders dan zijn masker af doen.

Ziggy begon het account met een uitprobeersel op een zondagavond. Inmiddels heeft hij meer dan 14.000 volgers. ‘Ik wil Den Haag gewoon laten lachen’, zegt Ziggy.

INTHEHAGUE

Rowan en Lucas begonnen het account @inthehague vorig jaar in de coronatijd. ‘We wilden de mensen, die voornamelijk thuis zaten, verwennen met mooie foto’s van onze stad. Daarnaast hebben we veel spots kunnen vastleggen zonder de drukte die normaal te zien is.’

Lucas en Rowan houden het account bij naast hun werk in het HagaZiekenhuis (Lucas) en bij BNNVARA (Rowan) Foto: Lucas & Rowan

‘Met onze Instagrampagina proberen we herkenbare en onbekende Haagse spots op een mooie en originele manier vast te leggen. We willen verhalen vertellen waarvan we denken dat ze nog niet eerder zijn opgevallen, zoals over de man die iedere dag meerdere blikjes Red Bull opraapt en een foto maakt voor @redbulltrashcan. Nadat wij onze video hadden geplaatst werd dit verhaal landelijk opgepakt.’

En ook de komende tijd zitten de twee niet stil: ‘We hebben nog een aantal leuke videoprojecten liggen die we binnenkort lanceren’, vertelt Rowan.

Hobbelen door het Haagse

Wandel je graag door de stad en wil je meer weten over gebouwen en standbeelden die je tegenkomt? Dan is het nieuwe account @hobbelen_door_het_Haagse van Matthijs Snepvangers echt iets voor jou. ‘Ik ben het account begonnen omdat ik tijdens corona veel door Den Haag liep. Telkens kwam ik weer een stukje historie tegen, waar ik meer over wilde weten. Hele avonden zat ik op Wikipedia of soortgelijke sites te speuren naar de leukste trivia. Vrienden waar ik het tegen vertelde vonden het, naar ik geloof, razend interessant. Of het nu over Mozart en de Primark ging of over de vele oorlogsmonumenten die Den Haag rijk is. Vaak hadden de mensen die ik ermee lastig viel een luisterend oor.’ Eigen foto ‘Toen ik door de Scheveningse Bosjes liep met mijn moeder en ze zei dat ze niet wist dat Den Haag zo mooi was en zoveel historie had, besloot ik de stoute schoenen aan te trekken. De kiekjes die ik afgelopen jaar heb geschoten, plaats ik op mijn account en de verzameling wordt steeds groter. Verzoekjes zijn er al gedaan: iets over Bezuidenhout.’

jophermans.photography

‘Van serene rust waar surfers van watertanden, naar woest geweld.’ Als je houdt van de zee en mooie foto’s moet je eens een kijkje nemen op de pagina van Jop @jophermans.photography. Hij begon het account nadat hij in 2013 op Scheveningen een surfactie vastlegde op camera.

‘Nu maak ik het liefst beeld van de Noordzee, wat een bepaalde sfeer en rust uitstraalt. De zee kan veel verschillende vormen aannemen, maar ik merkte dat mensen zich hier vaak geen beeld bij konden vormen. Ik vind het mooi om dat beeld te maken en te laten zien.

Den Haag Foodguide

Ben jij iemand die graag eet bij verschillende restaurants en op de hoogte wilt blijven van nieuwe hotspots? Dan moet je zeker @denhaagfoodguide volgen.

De twee vriendinnen Shelley en Araya kennen elkaar van het werk en ontdekten dat ze een gezamenlijke passie en liefde hebben voor eten. ‘In de afgelopen jaren zijn er zoveel mooie restaurants bijgekomen in Den Haag en we gaan daarom veel uit eten, maakten overal foto’s maar deden er niets mee totdat Shelley bedacht om een insta te beginnen!’

Foto: Shelley en Araya’

‘We zijn nu al een paar jaar actief zijn op dit account en krijgen constant volgers, waaronder veel toeristen. We zijn gek op het ontdekken van nieuwe restaurants, cocktailbars, bijzondere smaken en toffe concepten. Via dit account willen we onze volgers inspireren om culinair Den Haag verder te ontdekken.’

Denhaaginkleur

Hoewel hij niet meer zo actief is op Instagram als een jaar geleden, zijn op @denhaaginkleur nog genoeg mooie plaatjes te ontdekken. Miguel (24) is geschiedenisleraar en heeft veel met de geschiedenis van Den Haag. Voor zijn scripties deed hij veel onderzoek in Den Haag. ‘Ik heb hiervoor verschillende foto’s en prenten moeten vinden. Als pauze tussen mijn scriptie-uren ben ik deze gaan inkleuren. Wellicht pak ik het juist nu wel weer op.’

Inmiddels is Miguel wat actiever op zijn andere account @thehague.pictrs waar hij ook historische weetjes en foto’s deelde. ‘Nu is het meer een vrijetijdspagina.’