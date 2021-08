ADO Den Haag wint eerste wedstrijd en debutant Verheydt belangrijk met doelpunt

Gio Swikker in derde seizoen ‘Ik geloof in mij’, ambitieuze zangers gaan naar Spanje

ADO Den Haag heeft de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met 2-0 gewonnen van Jong Ajax. Amar Catic en Thomas Verheydt vonden namens ADO het net. ‘Het beest van Den Haag’, Verheydt, kwam na een uur als debutant binnen de lijnen. ‘Hier droom je als kleine jongen van.’

Na vijftig minuten schoot Amar Catic met een schuiver de ploeg uit de Hofstad op een verdiende voorsprong. Kort daarop maakte de 1,92 meter lange Thomas Verheydt – na negen jaar – zijn rentree in de ploeg. Vlak voor tijd verdubbelde hij de score, waardoor ‘zijn’ Midden-Noord na anderhalf jaar weer kon juichen.

‘Dit gaat van tevoren stiekem wel door je hoofd en dit is natuurlijk een droomscenario’, zegt Verheydt na afloop. ‘Ik ben nu geen supporter meer, maar profvoetballer. Toch droom je hier als kleine jongen van. Het is prachtig om het publiek een goaltje te kunnen geven.’

Voor het eerst in 567 dagen kon het thuispubliek weer juichen in het Cars Jeans Stadion. De laatste goal voor eigen publiek werd gemaakt op 19 januari 2020. In de anderhalf jaar daarna was het Haagse thuispubliek niet welkom vanwege corona, of kwam ADO niet tot scoren.

‘Eigenlijk was het de bedoeling dat Verheydt maar een kwartiertje zou spelen’, biecht trainer Ruud Brood op. ‘Ik heb hem daarom gezegd dat hij, gezien zijn fysieke toestand, niet te veel moest bewegen. Maar hij was zó gretig dat hij na tien minuten al kapot was. Maar dit is natuurlijk een mooi verhaal. Daarbij laat hij ook nog eens zien dat hij de kwaliteiten heeft die een goede spits moet hebben.’

ADO kreeg in de eerste helft al meerdere mogelijkheden om de openingstreffer in de touwen te schieten, maar stuitte telkens op doelman Jay Gorter. De Amsterdamse doelman, die deze zomer overkwam van Go Ahead Eagles, was een heuse plaaggeest voor de geel-groene aanvallers.

Aanstaande vrijdag staat de volgende wedstrijd voor ADO op het programma. Dan is FC Volendam de tegenstander. Ook die wedstrijd is live te volgen op Den Haag FM. Verslaggevers Jim van der Deijl en Pim Markering verzorgen vanaf 20.00 u het commentaar.

Scoreverloop ADO Den Haag – Jong Ajax: 2-0 (0-0)

51. 1-0 Catic

87. 2-0 Verheydt

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans, Seedorf (Komljenovic), Asante (Verheydt), Amofa, Kemper, Meijers, Breinburg (Boussakou), Klas. Steijn, Catic (Rottier), Besuijen

Opstelling Jong Ajax: Gorter, Regeer, Llansana, Hillen (Yah), Baas, Fitz-Jim, Rasmussen, Hlynsson (Van Gelderen), De Waal (Hansen), Jensen, Martha (Unuvar)

Gele kaart: Asante (ADO Den Haag), Kemper (ADO Den Haag)