Frank en Rogier checken uit: RTL maakt voorlopig geen nieuwe programma’s met designerduo

Het lijkt er niet op dat het Haagse designerduo Frank Jansen en Rogier Smit samen terug zal komen op tv. Een woordvoerverder van RTL laat aan het ANP weten dat er voorlopig geen nieuwe programma’s met hen zal maken. Op RTL4 maakte het duo een seizoen van het programma Frank & Rogier checken in.

Het duo ging vorig jaar aan de slag voor RTL, die zender nam het toen succesvolle duo over van SBS6. Voor RTL maakten ze een seizoen van Frank & Rogier checken in, daarbij gingen ze langs bij een Bed & Breakfast die hulp nodig had bij het inrichten van hun onderneming. Daarvoor stylde het duo vier seizoenen lang woningen in Paleis voor een Prikkie.

Het designerduo ging eind vorig jaar, met veel herrie, privé uit elkaar. Daarop ontstond de vraag of ze nog terug zouden keren op tv. Ondanks hun scheiding deden Frank en Rogier nog wel mee aan het programma Druiventros: D’r Op of D’r Onder, maar voorlopig zal er dus geen nieuw programma met de twee komen.