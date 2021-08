Gio Swikker in derde seizoen ‘Ik geloof in mij’, ambitieuze zangers gaan naar Spanje

Liefhebbers van het cultprogramma Ik geloof in mij kunnen hun hart ophalen: zaterdag begint een nieuw seizoen op SBS6. Waar in eerdere seizoenen de zangers werden gevolgd op hun weg naar de roem, gaan ze voor het nieuwe seizoen op tour in Spanje. Ook de Haagse Gio Swikker zal weer naast collega’s René le Blanc en Rutger van Barneveld te zien zijn.

‘Ben erg trots dat we een Costa del Sol tour in La Carihuela (Torremolinos) hebben gemaakt’, laat Gio op Facebook weten. Via sociale media was ook al te zien dat de Haagse volkszanger John Medley de zangers van het programma trof in Spanje, zelf heeft Medley geen rol in het programma.

Zaterdag start rond 21.55 uur op SBS6 het derde seizoen van de realityserie over volkszangers met een rotsvast geloof in zichzelf.

Hype op TikTok

Gio Swikker werd korte tijd een hype op TikTok na het uitbrengen van zijn track Laat je gaan, op het mediaplatform zijn duizenden filmpjes te zien waarin mensen meedansen met de hit van de zanger.

https://www.tiktok.com/foryou?lang=nl#/@sbs6nl/video/6900916794312215809