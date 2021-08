Wethouder is geweldig trots op Olympic Festival en wil het in 2024 weer op Scheveningen

Jongeren kunnen volgende week kamperen in eigen stad: ‘Slapen in een kartonnen tentje’

Jongeren tussen 16 en 27 jaar kunnen volgende week een nachtje kamperen op de Haagse Stadscamping in Madestein. Het is een van de activiteiten van het Zomerprogramma070. ‘Je duikt echt even het campingleven in’, zegt organisator Peter Boelhouwer in Haags Bakkie op Den Haag FM. ‘We gaan er ook een beetje een festival-achtig gevoel aan geven.’

Elke dag kan een nieuwe club jongeren (maximaal 75) een nachtje kamperen in een tent die je zelf kunt versieren. ‘We slapen in een kartonnen tentje, hoe grappig is dat?’ Om drie uur in de middag zijn gasten welkom, de volgende ochtend om 10 uur is de mini-vakantie dan weer voorbij. ‘Met de maatregelen die er nu zijn, mag je ook niet meerdere dagen bij elkaar zijn. Het is een dag en nacht.’

Daarnaast zijn er verschillende activiteiten: zo zal Delano James een masterclass boksen geven, nachtburgemeester Pat Smith komt ’s avonds muziek maken en er is een silent disco. ‘Het leek ons leuk om een paar dagen actief te zijn.’ Er zijn nog wat nog een aantal plekken vrij om tussen 17 en 21 augustus te komen kamperen op Madestein. ‘Je kunt je gewoon aanmelden.’ Dat kan via de website van Den Haag Inside Out.

