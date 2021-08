Nagenieten: medaillewinnaars gehuldigd op Olympic Festival

Wethouder is geweldig trots op Olympic Festival en wil het in 2024 weer op Scheveningen

Met 36 medailles in totaal is Nederland op de zevende plek geëindigd van het medailleklassement van de Olympische Spelen in Tokio. De winnaars kwamen meteen terug naar Nederland en werden gehuldigd op het Olympic Festival op Scheveningen. Andere sporters werden ook feestelijk ontvangen. Dit zijn de huldigingen van afgelopen week.

Alles sporters van de Olympische Spelen worden dinsdag 10 augustus nogmaals gehuldigd op het Olympic Festival. De NOS zendt deze huldiging vanaf 19.00 uur live uit.

Zondag

BMX'ers Niek Kimmann en Merel Smulders en handboogschieters Gabriela Schloesser en Steve Wijler

Foto's: Tim Buitenhuis

Maandag

Windsurfer Kiran Badloe, zwemmer Arno Kamminga en judoka Sanne van Dijke

Dinsdag

Zeilster Marit Bouwmeester

Donderdag

Zwemster Sharon van Rouwendaal en zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz

Zondag

Hockeydames, meerkampatletes Emma Oosterwegel en Anouk Vetter, hordenloopster Femke Bol, ruiter Maikel van Vleuten en de estafette mannen 4×400 meter.