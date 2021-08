The Freelance Qommunity ondersteunt zelfstandigen: ‘Het is een onzeker en eenzaam bestaan’

‘Het is heel leuk, maar ook een onzeker, eenzaam en moeilijk bestaan.’ Volgens Kim Trotz gaat het leven van een freelancer niet altijd over rozen. Vanuit de behoefte aan meer verbinding tussen en zekerheid voor freelancers richtte zij The Freelance Qommunity op, een netwerk van zelfstandigen die elkaar op weg helpen. Bij Haags Bakkie vertelt ze over hoe een idee uitgroeide tot een onmisbaar sociaal vangnet.

Trotz weet als geen ander met wat voor zaken een freelancer al niet te maken krijgt. ‘Ik heb gefreelanced vanuit Italië en ik had daar niet echt gelijkgestemden om me heen. Daarbij moet je dingen doen waar je geen verstand van hebt en ben je ook nog eens je eigen marketing-, sales- en finance-afdeling.’

Gezond blijven

Toen Trotz en haar mede-oprichter Kiki Calis merkten dat meerdere zelfstandigen kampten met diezelfde problemen, kwamen zij op het idee van The Freelance Qommunity. ‘Er bestond nog niet echt een platform waar je je als freelancer thuis kan voelen. Waar je je zorgen kan delen maar ook successen kan vieren.’

De behoefte hieraan bleek groot en The Freelance Qommunity is inmiddels dan ook uitgegroeid tot een groot netwerk tot over de landsgrenzen, waarbij freelancers hulp krijgen bij onder andere het uitzoeken van verzekeringen en het vinden van nieuwe klussen. ‘Dat is de zekerheid die je nodig hebt om gezond te blijven en dat begint allemaal bij je netwerk’, aldus Trotz.

Via een membership kunnen freelancers ‘Qollega’ worden van The Freelance Qommunity. ‘Dan helpen we je bij alles wat je nodig hebt. Je staat als freelancer altijd aan en het is belangrijk om die last een beetje te verlichten.’

Kijk hier voor meer informatie over The Freelance Qommunity.