Utrechtsebaan voor werkzaamheden komende weken deels gesloten in de nacht

Vanaf deze week worden er van maandag- tot en met donderdagnacht in de nacht werkzaamheden uitgevoerd aan de Utrechtsebaan (A12). Daardoor is de weg van 22.00 tot 05.00 uur deels gesloten tussen de kruising met de Zuid Hollandlaan en op- en afrit Bezuidenhout. Er zal steeds een rijstrook gesloten zijn.

Ook aan op- en afritten wordt gewerkt, wanneer dat gebeurt wordt een omleiding aangegeven. Verkeer van en naar Amsterdam en Utrecht wordt omgeleid over de N44, N14 en A4. Richting Rotterdam gaat de omleiding via de Rotterdamsebaan.

De weg wordt de komende vijf weken schoongemaakt en de waterafvoer en het riool onder de weg wordt geïnspecteerd, daarnaast worden er voorbereidingen gedaan voor het renoveren van de weg wat later dit jaar gaat gebeuren.

In aug&sept zijn er nachtelijke werkzaamheden aan de Utrechtsebaan (#A12) in beide richtingen tussen de kruising met de Zuid Hollandlaan en op-en afrit Bezuidenhout (3). Te beginnen met ma t/m do 9, 10, 11 & 12 augustus 2021 van 22:00-05:00 uur. Details 👇🏼https://t.co/pbTRxWi7Br — RWS West NL Zuid (@RWS_WNZ) August 8, 2021

Ook de rest van deze maand en in september wordt er aan de weg gewerkt, daardoor is de weg ook 16 tot en met 19 augustus, 23 tot en met 26 augustus en van 30 augustus tot en met 2 september gesloten tussen 22.00 en 05.00 uur. Woensdag 25 en donderdag 26 augustus is de Utrechtsebaan ’s nachts in beide richtingen volledig afgesloten.

Vanaf september groot onderhoud

Vanaf september 2021 tot en met maart van 2022 zullen de hoofdwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Dan worden de betonnen wanden en ondergrond gerenoveerd. Ook het wegdek, de middenberm en de verkeerstechnische installaties worden vervangen.