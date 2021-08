Jongeren kunnen volgende week kamperen in eigen stad: ‘Slapen in een kartonnen tentje’

Wethouder is geweldig trots op Olympic Festival en wil het in 2024 weer op Scheveningen

Sportwethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) is ontzettend trots op het Olympic Festival, het thuisblijfevenement van de Olympische Spelen dit jaar op Scheveningen. ‘Samen met NOC*NSF en TIG Sports gaan we de mogelijkheden onderzoeken om tijdens de Olympische Spelen van Parijs in 2024 opnieuw een TeamNL Olympic Festival te organiseren’, laat Bredemeijer maandag weten.

Drie weken lang kon je zowel op Scheveningen als in andere stadsdelen allerlei sporten uitproberen. Daarnaast werden de medaillewinnaars gehuldigd op het Olympic Festival en de andere deelnemers welkom geheten. Voor het festival moesten bezoekers een kaartje kopen.

Hoeveel bezoekers er precies zijn geweest wordt waarschijnlijk deze week bekend. Vijf jaar geleden werd er ook een Olympisch feestje gevierd op Scheveningen. Toen werden het 31.000 kaarten verkocht .

Haagse sportieve leven

'Onze topsportstad aan zee is met Olympic Festival drie weken lang het podium geweest voor hét thuisblijfevenement van de Olympische Spelen, iets waar we in Den Haag geweldig trots op zijn. Dit festival markeerde de opstart van het Haagse sportieve leven na een zware tijd.'

'Samen met de sportverenigingen en andere partners hebben we alles uit de kast getrokken om de Haagse sport er weer bovenop te helpen en iedereen weer in beweging te krijgen. Het terrein was prachtig en inspirerend, net zoals ‘Tokyo in Town’ in de wijken waar Haagse kinderen in contact kwamen met nieuwe sporten. Topsport inspireert iedereen op alle niveaus', aldus de wethouder.

