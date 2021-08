De Vieze Man, het Simplisties Verbond en de Tegenpartij: Kees van Kooten is 80

De felicitaties mogen vandaag naar Kees van Kooten, de Haagse schrijver en cabaretier blaast vandaag 80 kaarsjes uit.

Van Kooten werd vooral bekend door zijn werk met Wim de Bie, samen vormden ze De Klisjeemannetjes in de jaren 60.

Daarna volgden eigen radio en tv-programma’s en daar werden onder meer Het Simplisties Verbond en De Tegenpartij geboren.

Een overzicht Van Kees is natuurlijk niet compleet zonder De Vieze Man te laten zien, zoals met deze bonbons.

Of wat dacht je van Keek op de week? Het satirische tv-programma bij de VPRO waarin de actualiteit werd besproken.

De echte liefhebber van Van Kooten en De Bie (en wie is dat nou niet?) kan zijn of haar hart ophalen op het rijke offciële TotaalKanaal op YouTube .

Schrijver

Van Kooten schreef (sinds 1968) verschillende boeken waaronder Koot droomt zich af uit 1977, Zwemmen met droog haar uit 1991 en in 2013 was hij verantwoordelijk voor het Boekenweekgeschenk, hij schreef daarvoor De verrekijker.

Dit jaar kwam De tachtigjarige vrede uit. ‘Een hilarisch zelfportret in twee keer veertig verhalen.’ Natuurlijk is dit slechts een greep uit zijn repertoire, een meer volledig overzicht is online te vinden.

Muurtekst in Escamp

In Escamp kun je nog dagelijks langslopen bij een tekst van de hand van Van Kooten . Op een pand aan de Leyweg op de hoek met de Gramsbergenlaan is een Haikoot aangebracht.

Stadsdichter Victor Meijer bracht bij het aanbrengen van de muurtekst een ode aan Kees van Kooten.

Foto: Omroep West