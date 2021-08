Kunstkaravaan trekt deze weken door Schilderswijk en Escamp

De komende weken trekt de Kunstkaravaan weer door Den Haag. Deze week zijn de kunstenaars met hun nomadentent op pleinen in Escamp, volgende week zijn ze in de Schilderswijk.

Het mobiele kunstproject van Art-S-Cool is gratis voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur maken kinderen 'eco-kijkers' van vreemde, kleurrijke materialen, vertelt de organisatie.

Het is de vijfde editie van de Kunstkaravaan. Dit jaar komt die voor het eerst ook in Escamp.

Escamp

10 augustus: Cruyff Court Pagepark

11 augustus: Melis Stokepark

12 augustus: Buurtkamer de Luyk

13 augustus: Heeswijkplein

Schilderswijk

16 augustus: Van der Venneplantsoen

17 augustus: Tenierplantsoen

18 augustus: Hannemansplantsoen

19 augustus: Jacob van Kampenplein

20 augustus: Vermeerpark?

De Kunstkaravaan is een onderdeel van Zomerprogramma070 The City is Ours , die meer dan 450 activiteiten voor Haagse kinderen en jongeren organiseert deze zomer.

Art-S-Cool is dé kunstschool uit de Haagse Schilderswijk die kinderen, hun ouders en bewoners in aanraking brengt met kunst.