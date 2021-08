Muzikanten gezocht voor nieuwe editie Chuck Deely-festival in binnenstad

Op zondag 29 augustus zal de binnenstad weer het toneel zijn voor straatmuzikanten. Dan wordt van 12.00 tot 18.00 uur opnieuw het festival The Streets Of Chuck Deely georganiseerd. Het is de bedoeling dat er 30 acts zullen optreden.

De optredens zijn verspreid door de binnenstad, er treden geen grote groepen op en het volume blijft laag. Daarnaast wordt het publiek gevraagd afstand te houden, houden stewards toezicht en zal een optreden worden gestopt wanneer het te druk is.

Artiesten die willen optreden op het festival kunnen zich opgeven bij de organisatie . 'We zijn vooral op zoek naar acts die self supporting onversterkt kunnen optreden. De organisatie zorgt dus niet voor stroom! Ervaring als straatmuzikant is een pré. Alle muziekstijlen zijn welkom.'

Chuck Deely

Het festival wordt georganiseerd ter ere van de in 2017 overleden Haags-Amerikaanse straatmuzikant Chuck Deely. Tweeënhalf jaar na zijn dood werd er in 2019 voor het eerst een hommage georganiseerd.