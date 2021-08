Oud-wethouder Tom de Bruijn (D66) beëdigd tot minister voor Buitenlandse Handel

Oud-wethouder Tom de Bruijn (D66) is dinsdag beëdigd tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het demissionaire kabinet. De Bruijn was van 2014 tot 2018 wethouder in Den Haag.

De Hagenaar neemt de functie over van partijgenoot Sigrid Kaag, zij werd onlangs minister van Buitenlandse Zaken en kon Buitenlandse Handel er niet bij doen.

Naast De Bruijn treedt ook Hagenaar Steven van Weyenberg (D66) toe tot het kabinet, hij is staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat geworden en volgt in die functie Stientje van Veldhoven op. VVD-Kamerlid Dennis Wiersma wordt staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

'We verwelkomen vandaag drie nieuwe krachten in het kabinet', tweet demissionair premier Mark Rutte. 'Ik zie uit naar een goede samenwerking en wens hen veel succes.'

We verwelkomen vandaag drie nieuwe krachten in het kabinet. Tom de Bruijn is beëdigd tot minister voor BHOS, @DennisWiersma tot staatssecretaris van SZW en @svanweyenberg tot staatssecretaris van I&W. Ik zie uit naar een goede samenwerking en wens hen veel succes. — Mark Rutte (@MinPres) August 10, 2021



Nieuw kabinet