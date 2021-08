Rijtoer Prinsjesdag gaat ook dit jaar niet door

De rijtoer van koning Willem-Alexander en koning Máxima op Prinsjesdag gaat ook dit jaar niet door vanwege corona. Burgemeester Jan van Zanen vindt het risico op besmettingen nog te groot als er tienduizenden mensen naar Den Haag komen, meldt RTL Nieuws.

'Het besluit is opmerkelijk, omdat het vooruitloopt op de beslissingen van het kabinet komende vrijdag. Dan wordt duidelijk of er nieuwe versoepelingen komen en welke dat zijn', schrijft RTL Nieuws .

Van Zanen vindt het loslaten van de anderhalve meterregel op de derde dinsdag van september geen goed idee. Prinsjesdag is dit jaar op 21 september.

Prinsjesdag 2021 op dinsdag 21 september wordt door corona-beperkingen opnieuw in de Grote Kerk gehouden. Zie het nieuwsbericht van organisator @EersteKamer 👉 https://t.co/epy2qLZGOP — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) August 10, 2021



Troonrede

De troonrede wordt net als vorig jaar gehouden in de Grote Kerk in plaats van in de Ridderzaal, omdat daar genoeg ruimte is zodat alle leden van de Eerste en Tweede Kamer op anderhalve meter afstand kunnen zitten.

De koning en koningin komen net als vorig jaar met de auto naar de Grote Kerk. De publiek wordt aangeraden om Prinsjesdag thuis te kijken.