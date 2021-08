Sporters TeamNL op bezoek bij de koning en opnieuw huldiging op Olympic Festival Scheveningen

Het Olympic Festival op Scheveningen is vandaag nog een keer geopend om alle Nederlandse sporters te huldigen. Voor de sporters daar te zien zijn zullen ze op de Sportcampus Zuiderpark door het kabinet worden gehuldigd en gaan ze langs op Paleis Noordeinde.

Op de Sportcampus zullen demissionair premier Mark Rutte, demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en chef de mission Pieter van den Hoogenband de sporters toespreken. Vervolgens gaan de sporters langs bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima voor ze weer naar Scheveningen gaan. Op de Olympische Spelen in Tokio werden in totaal 36 medailles verzilverd: 10 keer goud, 12 keer zilver en 14 keer brons.

Het Olympic Festival was twee weken lang de thuishaven waar gesport kon worden, de Spelen te zien waren en de sporters werden er individueel gehuldigd na terugkomst uit Tokio. 'Het was echt fantastisch om alles te zien en overal bij te zijn, we hebben fantastische weken gehad', aldus sportwethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) in Haags Bakkie op Den Haag FM.

25.000 bezoekers

'Het aantal bezoekers valt helemaal niet tegen', vindt Bredemeijer. Het waren er deze keer 25.000. Vijf jaar terug waren er ruim 100.000 bezoekers op Scheveningen, al werden er slechts 31.000 kaarten verkocht .

'Dat zijn er minder dan vijf jaar geleden, maar we mochten ook veel minder natuurlijk. We hebben het aantal sporten moet terugschroeven, het terrein was kleiner, het was een zittend evenement, al dat soort restricties waren er.' Mede daarom waren er ook in de stad verschillende plekken waar gesport kon worden.

Parijs 2024

Bredemeijer heeft nu zijn zinnen erop gezet om ook bij de Olympische Spelen in Parijs een evenement in Den Haag te organiseren . 'Dat is alweer over drie jaar. Hopelijk is er dan een huldiging daar, maar dat is ook een mooi moment om weer een thuisevenement te organiseren. Wij hebben laten zien dat we dat kunnen.'