Werkzaamheden voor slagboom op Strandweg Scheveningen zijn begonnen

De werkzaamheden om de Strandweg op Scheveningen met een slagboom af te kunnen sluiten zijn maandag begonnen. Er komen dubbele slagbomen aan de Scheveningseslag en de Vissershavenweg. Daarmee moet overlast van automobilisten in de avonduren worden voorkomen.

Naast de slagbomen komen er digitale borden die aangeven hoeveel parkeerplaatsen er nog vrij zijn op de Strandweg en het parkeerterrein Noordelijk Havenhoofd. In totaal zijn daar 550 plekken. In de nacht (tussen 22.00 en 06.00 uur) zal het niet meer mogelijk zijn om de Strandweg op te rijden, het is dan nog wel mogelijk om het terrein te verlaten. Het systeem zal uiterlijk eind augustus in gebruik worden genomen.

Tot de slagbomen er zijn zullen de Strandweg en achterliggende straten vanaf 18.00 uur gesloten blijven, dat gebeurt al sinds juni. Bij grote drukte kan die afsluiting eerder gelden. Daarvoor worden verkeersregelaars ingezet.

Veel Scheveningers hebben gevraagd om een slagboom bij de Strandweg. De aanleg is begonnen! pic.twitter.com/gpeHVjQAp3 — Anne Mulder (@a_mulder) August 10, 2021