Wethouder Liesbeth van Tongeren stapt uit Haagse politiek na gemeenteraadsverkiezingen

Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) keert na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 niet terug in de Haagse politiek. Dat zei ze in een interview op Den Haag FM. ‘Dan ben ik 64 en ik vind het tijd voor jong talent’, zei ze in het programma Haags Bakkie.

'GroenLinks heeft heel veel capabele vrouwen die van alles en nog wat kunnen. Mijn advies is dan ook: zet op sleutelposities ook jongere vrouwen neer, want die hebben we keihard nodig.'

En daar wil Van Tongeren graag bij helpen, zegt ze. 'Vrouwen hebben net iets meer aanmoediging nodig. Ik wil daar graag bij helpen. Dus ik zie mijn rol meer op de achtergrond, coachen, mentoren en in besturen.'

Tweede Kamer

Sinds 2018 is Liesbeth van Tongeren wethouder namens GroenLinks. Ze heeft de portefeuille Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie. Daarvoor zat ze acht jaar in de Tweede Kamer en werkte ze bij Greenpeace. Kort nadat ze opnieuw werd verkozen in de Kamer stapte ze over naar de gemeentepolitiek om wethouder te worden.

Ze zette zich vooral in voor bijvoorbeeld meer groene daken in de stad, meer zonnepanelen en elektrisch rijden. Zo is er afgesproken dat er vanaf 2023 alleen nog maar uitstootvrije reinigingsvoertuigen in Den Haag rijden.

In opspraak door bijbaan

Tijdens haar termijn kwam ze een paar keer in opspraak. Zo stuurde ze per ongeluk een interne mail door naar Karen Gerbrands van de PVV. Die gooide de mail op Twitter.

Deze zomer was er nog gedoe over een bijbaan van de wethouder . Ze wilde toetreden tot de raad van commissarissen van Energie Beheer Nederland (EBN). Het leidde tot een storm van kritiek van de voltallige oppositie in de gemeenteraad. Uiteindelijk besloot ze af te zien van de nevenfunctie.

En in 2019 kwam de woordvoerder van Van Tongeren in opspraak omdat die in de Tweede Kamer aan een stagiaire had gezeten. Vervolgens werd hij daar ontslagen maar kon wel gewoon aan het werk bij de gemeente Den Haag, meldde mediapartner Omroep West destijds.