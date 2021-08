Achterstallig onderhoud en stevige begroeiing: ‘Het is droevig gesteld met het Haagse hondenbeleid’

Het is slecht gesteld met de hondenuitlaatplaatsen in onze stad. Dat vinden Hart voor Den Haag en de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad. Samen stellen ze vragen aan het stadsbestuur nadat ze klachten hebben ontvangen over slecht onderhoud en stevige, voor honden vervelende, begroeiing op verschillende uitlaatplekken. ‘Het is een beestenboel.’

'Zowel de grasaar als de berenklauw kunnen voor flinke gezondheidsschade zorgen bij honden. Zo kan de berenklauw voor een brandende uitslag zorgen en kan een grasaar in de poot terecht komen of in neus of oren', stellen raadsleden René Oudshoorn (Hart voor Den Haag) en Robin Smit (Partij voor de Dieren).

Daarnaast hebben de partijen vragen gesteld over het onderhoud op de uitlaatplaatsen. 'Op veel uitlaatplaatsen zijn de poepbakken gesloopt of ontbreken ze in het geheel. Sommige bordjes waar honden wel of niet welkom zijn ontbreken volledig of zijn verkeerd geplaatst. Al met al is het droevig gesteld met het Haagse hondenbeleid.'

Het lijkt wel alsof dit stadsbestuur een hekel heeft aan honden, het regent namelijk klachten over het achterstallige onderhoud aan hondenuitlaatplaatsen, met alle gevolgen van dien.



Vergeleken bij andere gemeenten is het hier droevig gesteld

Oudshoorn: 'Er wordt door dit college twee miljoen euro per jaar aan hondenbelasting binnen geharkt maar de wethouder weigert openheid te geven hoeveel daarvan aan hondenbeleid wordt uitgegeven. Vergeleken bij andere gemeenten is het hier droevig gesteld, het lijkt wel of dit stadsbestuur een hekel heeft aan honden en ze liever de stad uit wil bannen.'

Dikke laag stof op alle beloftes

Smit: 'Al jarenlang liggen er toezeggingen op de plank voor veilige omheinde losloopplekken, aanwijzen van nieuwe veilige gebieden en inzet van meer poepzuigers. Tot op heden ligt er een hele dikke laag stof op alle beloftes. Als wij daarnaar vragen blijft de deur dicht. Terwijl in coronatijd het aantal hondenbezitters is gestegen en de vraag naar veilige losloopgebieden alleen maar is toegenomen.'