Afstand houden blijft moeilijk, ook voor burgemeester Jan van Zanen

Bij de huldiging van de sporters van TeamNL bleek het voor burgemeester Jan van Zanen niet te lukken om anderhalve meter afstand te houden. Dat is te zien op foto’s wanneer hij met de sporters op het podium staat. ‘Onze stadsbestuurders zullen zich daar nog beter rekenschap van geven, ook op momenten van grote euforie’, laat een woordvoerder van het stadsbestuur weten.

Een dag na de huldiging van de sporters van de Olympische Spelen op Scheveningen werden er foto’s gepubliceerd op het Instagramaccount van Van Zanen. Daarop is te zien dat er geen afstand werd gehouden, terwijl die coronamaatregel nog wel geldt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Burgemeester Jan van Zanen (@burgemeesterjanvanzanen)

‘Bij de olympische huldiging op Scheveningen ging het om een geplaceerde bijeenkomst: mensen hadden een zitplaats’, licht de woordvoerder toe. ‘Ook is iedere bezoeker (inclusief sporters) bij binnenkomst gecontroleerd volgens het Testen voor Toegang-protocol (via de corona check app). Dat betekent dat iedereen op dat moment dubbel gevaccineerd was, of in elk geval coronavrij.’

Ondanks die controle is het houden van afstand nog steeds van belang erkent men: ‘Dat neemt niet weg dat de 1,5 meter afstand-maatregel nog steeds geldt. Onze stadsbestuurders zullen zich daar nog beter rekenschap van geven, ook op momenten van grote euforie.’

Marktweg