Amare zoekt deelnemers voor performance in openingsweekend

Het nieuwe cultuurcomplex Amare aan het Spui gaat dit jaar eindelijk in gebruik worden genomen. Voor het openingsweekend zijn ze op zoek naar mensen die mee willen werken aan optredens rond de opening.

Zo zal er de performance Body Landscape te zien zijn. 'Daarvoor zoeken we vijftig amateurs die vanaf september elke zaterdag willen repeteren. Dan werk je naar een presentatie toe', vertelt Geesje Prins, hoofd programmering Amare, in Haags Bakkie op Den Haag FM. Ter introductie is er voor liefhebbers op zondag 5 september een kick-off bijeenkomst bij Amare waarin duidelijk wordt wat de plannen zijn. 'Het enige wat we vragen is dat je 16 jaar of ouder bent.'

Het optreden zal onderdeel zijn van de opening van Amare op 19 november. 'Daarnaast werkt het toe naar een presentatie in de openbare ruimtes waarin je een pop-up performance bent voor andere bezoekers die Amare komen ontdekken.'

Bij het optreden wordt gewerkt met slow-motion bewegingen. 'Je kan je een beetje voorstellen dat je een stilleven gaat maken waarvan iemand denkt dat het een bezoeker is, maar die gaat toch ineens wat anders doen waardoor je ziet dat het een performance is.'

Instinctive Neighbourhood

Ook verschillende Haagse buurten worden met Instinctive Neighbourhood betrokken bij de festiviteiten rond de opening van het cultuurgebouw. Dat gebeurt in de Rivierenbuurt en Laakkwartier. 'Dat zijn specifieke wijkprojecten waar mensen die daar wonen aan mee kunnen doen. '

Looporkesten

Daarnaast worden er blazers en slagwerkers gezocht. 'We zijn nog steeds op zoek naar looporkesten. Op zaterdag 20 november komen er vanauit alle hoeken van Den Haag looporkesten naar Amare toe waar ze samen een muziekstuk zullen spelen. En elk looprokest kan zich aanmelden en meedoen.'

Open Huis

Wie voor de officiële opening al eens langs wil gaan in Amare is er op 4 en 5 september een Open Huis . 'We moeten nog veel bouwen en aan de technische inrichting moet nog wat gebeuren, maar er zijn wel al rondleidingen met een gids en je kunt op sommige delen zelf komen. Dan kan je in ieder geval Amare vast bewonderen.' Met gids kom je ook backstage bij het nieuwe cultuurgebouw.

Tot de officiële opening in november zullen er wel al programma's zijn in Amare. 'Het is een try-out programma waar we met het publiek het gebouw leren kennen.'