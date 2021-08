Ruud Brood, Sem Steijn en Richard de Mos (Hart voor Den Haag) donderdag te gast in Studio ADO

Lang en kort parkeren voor je fiets: dit betekenen de nieuwe stickers bij de Centrale Bibliotheek

Nieuwe stickers naast de parkeervakken voor fietsen rondom de Centrale Bibliotheek geven aan dat een fiets maximaal 60 minuten in het vak mag staan. Wil je hem langer stallen, dan kan je hem kwijt in de naastgelegen Biesieklette. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt hier echter niet op gehandhaafd. ‘Het is meer een test.’

De stickers zouden bedoeld zijn om de normaal gesproken drukte in de parkeervakken tegen te gaan. ‘Het staat vaak helemaal vol, terwijl de stalling in de kelder naast de bibliotheek te weinig wordt benut. Daar kunnen mensen ook hun fiets kwijt en dat is ook gratis’, aldus de woordvoerder.

Minder rommelig

Op deze manier wil de gemeente mensen ‘op een relaxte manier en zonder dwingende toon’ motiveren hun fiets in de Biesieklette te stallen om de druk op de parkeervakken te verlichten. ‘Zo willen we voorkomen dat fietsen toch buiten de vakken komen te staan en mensen deze later weer bij het fietsdepot moeten ophalen.’

Op het nieuwe lang en kort parkeren wordt niet gehandhaafd. ‘Handhaving gebeurt nog steeds alleen buiten de parkeervakken. Hiermee hopen we gewoon dat het wat minder rommelig wordt op straat.’

