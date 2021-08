Man (32) aangehouden na meerdere willekeurige mishandelingen in openbaar vervoer

Gewonde scooterrijders aanrijding Hobbemastraat zijn het ziekenhuis uit

De twee mannen die dinsdag aangereden werden op de Hobbemastraat zijn weer thuis. Na de aanrijding werden ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn inmiddels het ziekenhuis uit, laat de politie donderdag weten na vragen van Den Haag FM.

De scooterrijders staken dinsdag samen de Hobbemastraat over. De auto die aankwam rijden knalde vol op ze. De slachtoffers vlogen door de lucht en kwamen hard op het asfalt terecht. Over hun verwondingen is verder niks bekendgemaakt.

De politie laat weten nog onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeluk en kan daarom daar nog niks over melden.