Man (32) aangehouden na meerdere willekeurige mishandelingen in openbaar vervoer

De politie heeft woensdag een 32-jarige Hagenaar aangehouden, die al langere tijd gezocht werd wegens mishandelingen in het openbaar vervoer. De afgelopen maanden kreeg de politie meerdere aangiftes binnen over de verdachte.

Voor de meeste mensen die aangifte hebben gedaan, kwam de mishandeling ‘uit het niets’. Zij werden verrast door een klap in het gezicht. Sommige slachtoffers raakten lichtgewond.

Agenten deden onderzoek en bekeken de camerabeelden van de verschillende incidenten. Op de beelden was dezelfde dader te zien. Na onderzoek is de 32-jarige Hagenaar aangehouden. Hij werd donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Aangifte

De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen slachtoffer zijn geworden en in de bus of tram onverwachts in hun gezicht of tegen hun hoofd zijn geslagen. Mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, worden gevraagd aangifte te doen.