Negatief zwemadvies voor plassen bij Madestein vanwege blauwalg

Voor het recreatiegebied Madestein geldt een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Dat betekent dat het wordt afgeraden om daar te gaan zwemmen. Dat meldt de website zwemwater.nl.

Het is verleidelijk om met dit zonnige weer een frisse duik te nemen. Maar wie gaat zwemmen in een plas waar blauwalg is ontdekt, kan huidirritatie of maag- en darmklachten krijgen.