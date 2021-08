Nisrin Nora wil rechtszaak beginnen tegen Haags Dierencentrum: ‘We hopen op gerechtigheid’

‘Honden zitten de hele dag in hun kennel en mogen van geluk spreken als ze daar een keer uit kunnen.’ Volgens oud-vrijwilliger Nisrin Nora Hamane is de situatie bij het Haags Dierencentrum op meerdere vlakken schrijnend te noemen. Om een stokje te steken voor het geclaimde wanbeleid, wil ze een rechtszaak aanspannen tegen het dierenasiel; met een crowdfunding hoopt ze het geld hiervoor bij elkaar te krijgen.

Volgens Hamane worden de dieren voorzien van onderdak, voedsel en medische zorg, maar schiet het dierencentrum zwaar tekort als het aankomt op aandacht, wat leidt tot nijpende omstandigheden. Zo zouden de honden door gebrek aan begeleiding last hebben van stressverschijnselen, waardoor meerdere onnodig zijn ingeslapen. ‘Dat had niet mogen gebeuren’, aldus Hamane.

Op instorten

De huidige situatie ging niet over één nacht ijs; al in september 2020 stelden (oud-)medewerkers en vrijwilligers een brandbrief op richting de Raad van Toezicht, maar dat mocht niet baten. ‘Je zou denken: zij staan boven het bestuur, dus zij kunnen er wat mee, maar uiteindelijk is de raad ook opgestapt wegens te veel verschil in inzicht met het bestuur. Dat laat al zien hoe erg het is.’

Volgens Hamane blijkt uit het jaarverslag van 2020 dat twee bestuursleden van het Haags Dierencentrum, dat gesubsidieerd wordt door verschillende instanties, een salaris ontvangen van 85.000 euro per jaar. Geld dat volgens Hamane en andere (oud-)medewerkers en vrijwilligers hard ergens anders nodig is. Zo zijn er te weinig vrijwilligers en medewerkers en zouden meerdere verblijven in het asiel op instorten staan.

Geld

Om juridische stappen te kunnen zetten is Hamane een crowdfunding gestart, met steun van andere oud-vrijwilligers. ‘We hopen op gerechtigheid en een betere situatie voor de dieren’, zegt ze. ‘Niemand minder dan Yehudi Moszkowicz wil ons als advocaat hierin bijstaan; hij staat volledig achter de zaak. Dat kost alleen wel geld.’

Het Haags Dierencentrum zegt nog geen officiële aanklacht te hebben ontvangen. ‘Zolang de aard en inhoud van een eventuele aanklacht niet bij ons bekend is, onthouden wij ons van ieder commentaar’, aldus een woordvoerder.