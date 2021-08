Rugbyster Renée (23) eerst doodgestoken en daarna in brand gestoken

‘Parkeergarages op Scheveningen vol, kom met de fiets of ov’

Op Scheveningen zijn de parkeergarages vol, dat meldt de gemeente Den Haag op Twitter. Vanwege het lekkere weer trekken veel mensen vandaag naar het strand. Ook de toegangswegen naar het strand staan vast, aldus de gemeente.

Daarom raadt de gemeente strandbezoekers aan om met het openbaar vervoer of de fiets naar het strand te gaan. Naast de fiets en de tram kan je ook een met de deelscooter en zelfs met de rondvaartboot naar het strand.

Op warme dagen slibt Scheveningen snel dicht. Bewoners klagen over drukte, asociaal rijgedrag en andere overlast. De gemeente kwam met een actieplan voor zomerse dagen. Daarnaast is er ook een app waar bewoners klachten kunnen indienen over drukte en overlast. Deze week wordt er op de Strandweg een slagboom geplaatst zodat die dicht kan als het te druk wordt.

Foto: archief Den Haag FM