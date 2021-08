Rêmy is al jaren dakloos: ‘Ben mijn vrouw en dochtertje verloren’

Het aantal daklozen in Den Haag is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2020 meldden ruim 4.000 mensen zich bij het daklozenloket van de gemeente, waaronder Rêmy. Hij leeft al zes jaar op straat en slaapt sinds kort in een bootje aan de Veenendaalkade. ‘Het tocht als de neten, want alle ramen zijn er uitgeschopt. Maar voor mij is het een huis.’

Voor hij dakloos werd werkte Rêmy als militair. 'Toen kwam ik terug in Nederland en ben ik mantelzorger geworden van mijn moeder.' Toen zijn zusje dakloos werd heeft hij zijn plek aan haar afgestaan. Het voelt voor hem dat dat hem niet in dank werd afgenomen. 'Ze belt niet meer. Heeft mijn spullen weggegooid.' Zijn moeder overleed niet veel later op 14 februari. 'Valentijnsdag bestaat voor mij niet meer.'

Het is Rêmy nog niet gelukt om onderdak te vinden en bij de opvang van het Leger des Heils voelt hij zich niet op zijn gemak omdat het er te druk is. Daarom slaapt hij op straat. Hij noemt zichzelf de best geklede dakloze van Nederland. Wanneer Den Haag FM hem spreekt draagt hij een net overhemd met stropdas. Die kleding haalt hij bij de kringloopwinkel.

Wat opvalt is dat Rêmy geen horloge draagt, maar een kompas om zijn arm en dat is niet zonder reden. 'Die heb ik zodat ik kan zien waar mijn dochter en de moeder van mijn dochter aan de hemel staat.' In zeven maanden tijd verloor hij ze beiden. 'Mijn dochter werd geboren met een gat in haar hart en de moeder van mijn dochter is van verdriet overleden. Ik had zoveel verdriet dat ik eigenlijk naar hun toe wou.'

'Als mensen iets meer begrip hebben voor elkaar komt het misschien ooit nog goed. Mijn beste vriend, die voor mijn ogen verdronken is, zei: het komt nooit meer goed. Het wordt waarschijnlijk beter. Dat verwacht ik nog steeds. En dan heb ik het niet over geld, want "Hoe rijk is hij die niets bezit?".' Hij is tevreden met zijn plek op het bootje aan de Veenendaalkade. 'Dan ben ik de koning te rijk.'