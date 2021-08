Rugbyster Renée (23) eerst doodgestoken en daarna in brand gestoken

De 23-jarige Renée die in mei dood werd gevonden op het fietspad van de Doorniksestraat is eerst met een mes doodgestoken en daarna in brand gestoken. Dat blijkt uit de voorlopige dagvaarding. De dader zou met de brand de doodsoorzaak hebben willen verhullen, aldus het Openbaar Ministerie.

Het lichaam van de jonge vrouw werd in de nacht van 22 op 23 mei vlak achter de Scheveningse gevangenis gevonden. Een dag later werd een Haagse verdachte (41) opgepakt.

Wat het motief was van de verdachte is nog niet bekendgemaakt. Maandag is de eerste zitting in de rechtbank.

'Verliest valt ons als team ontzettend zwaar'

De moord op Renée was een grote schok voor haar familie, vrienden en de Haagsche Rugby Club (HRC). ‘Het verlies van Renée valt ons als team ontzettend zwaar’, schrijven haar teamgenoten op de website van de club.

Het is de tweede keer in bijna tien jaar dat HRC een dergelijk drama te verwerken krijgt. In 2012 werd de 15-jarige Ximena Pieterse vermoord, ook een speelster van de club. Nu is de 23-jarige Renée het slachtoffer: ‘Een sportvrouw pur sang.’ Zo'n driehonderd mensen liepen een herdenkingstocht voor Renée .