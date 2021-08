Zomers weer: dit zijn de regels voor barbecueën in het park

Na een paar wisselvallige weken is het nu een paar dagen heerlijk weer. Voor wie lekker wil barbecueën maar geen tuin of balkon heeft, kan lekker naar het park. Er zijn zelfs een speciale barbecueplaatsen gemaakt.

De speciale barbecueplaatsen zijn zo uitgezocht dat Hagenaars rustig kunnen barbecueën in een mooie omgeving. Zonder dat omwonenden en andere bezoekers van het park overlast hebben. Bij de plekken staan extra afvalbakken, aldus Het Haagse Groen .

Je mag onder andere de barbecue aansteken op de speelweide van het Westbroekpark, de speelweide en het Roggeveld in het Zuiderpark en in de Uithof. 'Ook op het Noorderstrand of in onze groengebieden mag je Barbecueën. Zolang je maar de aangegeven regels opvolgt en geen overlast of gevaar veroorzaakt', zegt boswachter Simon.

Verboden te barbecueën

Op de plekken waar je niet mag barbecueën staat dat duidelijk aangegeven, zoals in de Japanse Tuin, het Rosarium, Stadspark De Verademing en het Westduinpark.

'In het Westduinpark mag het niet vanwege de beschermde natuur. Je mag er niet van de paden af en mag je er dus ook niet barbecueën. Dit geldt ook voor het Rosarium in het Westbroekpark. In de Verademing zijn te veel spelende kinderen, waardoor het te gevaarlijk is', legt Simon uit.

Netjes achterlaten

De boswachter hamert ook op de veiligheid. 'Kijk uit voor loslopende honden en kleine kinderen. Daarnaast vinden we het ook erg belangrijk dat je alles netjes achterlaat', zegt hij.

Dus: overgebleven eten en verpakkingen horen in de afvalbak, of neem het afval mee naar huis als de bak vol zit. 'Het laten liggen van etenswaren leidt tot overlast van ongedierte zoals ratten.' Laat gloeiende kolen eerst helemaal afkoelen voor je ze weggooit.

Laat gloeiende kolen eerst afkoelen voordat je ze weggooit. 'Op sommige barbecueplaatsen staan speciale bakken voor gloeiende kolen. Daar mag je ze wel heet in gooien.'

De belangrijkste regels