Een jaar na chaotisch weekend en dodelijke steekpartij op Scheveningen: ‘Het was afschuwelijk’

Ongeveer een jaar geleden was het een van de drukste weekenden die Scheveningen ooit gekend heeft. Met als dieptepunt een dodelijke steekpartij op de Pier. Er kwam een demonstratie van bewoners en de gemeente bedacht een actieplan tegen de zomerse drukte. Hoe is het nu een jaar later? Zijn er dingen veranderd? Scheveningers Lars van Maarseveen en Martin Pronk blikken terug op het weekend van 8 en 9 augustus.

‘Het was afschuwelijk’, zegt Lars die in het Belgisch Park woont. ‘Overal auto’s in de straat en mensen slapen in de tuinen. De drukte dat weekend was heel erg.’ Daar weet Martin alles van: ‘Ik woon tegenover duintjes, daar staat een hekje voor. Het leek wel een openbaar toilet. Het was afschuwelijk’, vertelt hij in Haags Bakkie.

Maar wat op Lars de meeste indruk maakte was de dodelijk steekpartij op de Pier . ‘Dat was voor mij wel een dingetje. De boulevard is een gebied bij uitstek waar je als gezin wilt lopen, terrasje pikken. Als er dan zo’n orgie van geweld op los gaat… dat was niet normaal. Dan durf je met je kinderen ’s avonds niet meer de boulevard op. Het was angstig, dat moet je niet willen.’ Dat was voor Lars een reden om een demonstratie te organiseren .

‘Wat doe ik eigenlijk in die narigheid?’

Bij Martin staat het weekend soms nog op zijn netvlies. Zeker toen het de eerste dagen van juni tropisch vakantieweer was. ‘En Scheveningen werd overlopen.’ Toch is er een groot verschil met vorig jaar, vindt Martin. ‘Nu zijn we al een tijd in gesprek met de gemeente en konden we contact opnemen, waardoor er direct maatregelen zijn genomen.’

Ik blijf

Voor Martin was dat echt een kentering waardoor hij dacht: ‘Ik blijf! Want het kan toch wel leuk zijn op Scheveningen.’ Want door al het gedoe op Scheveningen dacht Martin soms aan vertrekken. Op vakantie in Friesland en Overijssel was iedereen zo aardig, vertelt hij. ‘Het was een heerlijk weertje, dus het was een soort paradijsje. Dan begint er wel een zaadje te kiemen. Want wat doe ik eigenlijk in die narigheid?’

Foto: Scheveningers Martin Pronk en Lars van Maarseveen

Verbetering

Maar een jaar later gaat het al stukken beter, zeggen de Scheveningers. ‘Het is ook nog niet heel erg druk geweest door slecht weer. En we kunnen weer reizen dus veel mensen gaan naar het buitenland’, zegt Lars. Toch denken hij en Martin dat de maatregelen hebben geholpen.

‘Er is altijd een verkeersregelaar aanwezig op de avonden. En we merken dat de toestroom van badgasten qua parkeren minder is. Op die manier is er altijd wel plek en geen reden om agressief te worden’, zegt Martin, die bij de vuurtoren woont.

Credits voor de wethouder

Na de demonstratie ging het snel met de maatregelen en hadden de bewoners veel contact met de gemeente. ‘Die hebben echt geluisterd naar de bewoners . Vooral wethouder Anne Mulder is daar heel voortvarend in te werk gegaan. Dus die credits moet ik hem wel geven’, zegt Lars.

Uiteraard kan je met de verschillende maatregelen niet iedereen tevreden houden, aldus Lars. ‘Dat begrijp ik wel, maar we wilden maatregelen en dan kan je het niet iedereen naar z’n zin maken. Maar uiteindelijk wordt het opgelost. Voor volgend jaar verwachten we er nog meer van, zeker met betrekking tot bewoners parkeren en bezoekers parkeren.’

‘Iedereen is welkom’

Ook Martijn is bijna euforisch. ‘Het is veel gemoedelijker. Mensen gaan leuk met elkaar om en het is niet direct heb ik wat van je aan ofzo?‘

‘Iedereen is welkom’, zegt Lars enthousiast. ‘Kom naar Scheveningen, want er is niks mooier dan strand en zee. Maar gedraag je gewoon, klaar. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Er lopen weer gezinnen, het is weer gezellig, het is ouderwets.’

