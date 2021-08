Olympische medaillewinnaars komen thuis in Topzeilcentrum Scheveningen: ‘Voelt als vrijheid’

Na een huldiging op Scheveningen en een bezoek bij de Koning werden de Haagse zeilers die op de Olympische Spelen een medaille wonnen, nog een keer in het zonnetje gezet. Dat gebeurde in het Topzeilcentrum op Scheveningen. Een belangrijke plek voor de sporters aangezien ze er veel trainingsuren maakten in de voorbereiding op Tokyo.

Voor Annemiek Bekkering en Annette Duetz die brons wonnen op de Olympische Spelen voelt het dan ook als thuiskomen nu ze weer op hun trainingslocatie zijn. ‘Hier zijn de mensen met wie je het gedaan hebt, daar wil je het dan ook mee vieren’, zegt Bekkering. Duetz vult aan: ‘We brengen hier veel tijd door. De Scheveningse omstandigheden voelen heel vertrouwd.’

Windsurfer Kiran Badloe won goud in Tokyo. De voorbereiding voor die medaille heeft hij grotendeels gedaan vanuit het Topzeilcentrum. ‘Het voelt fijn om hier weer te zijn, ondanks dat ik niet gelijk de behoefte heb om het water op te gaan.’

Ook Marit Bouwmeester die brons won in Tokyo deed haar voorbereiding op Scheveningen. ‘Normaal ga je naar het buitenland, maar vanwege corona kon dat niet.’ Om dagelijks te kunnen trainen in het zeilcentrum is ze vanuit Friesland naar Den Haag verhuisd. ‘Je hebt hier alles. Er zit een aparte gym, we hebben een eigen fysio en je kunt heel makkelijk het water op.’

Voeding

Over drie jaar zijn de volgende Olympische Spelen al weer, maar de zeilers nemen eerst even de tijd om uit te rusten. ‘De volgende kampioenschappen zijn al snel en ook het Europees Kampioenschap is later dit jaar. Die komen voor mij nog te vroeg, maar ik ga wel keihard trainen om er weer klaar voor te zijn en dan zie je mij hier weer elke dag’, zegt Badloe.

Ook Bouwmeester neemt eerst nog even rust en wil daarna zeker door. ‘Ik heb het gevoel dat ik nog lang niet klaar ben in de zeilsport. Dus waarschijnlijk ga ik wel door naar Parijs.’ Voor nu geniet ze vooral van het feit dat ze niet meer op haar voeding hoeft te letten. ‘Ik mag weer zelf kiezen wat ik eet, dus het voelt echt als vrijheid om hier weer te zijn.’