Debuutalbum, nieuwe tour en hét gezicht van een campagne: Goldband heeft wind in de zeilen

Het gaat goed met de popgroep Goldband. Vrijdag verscheen hun album ‘Betaalbare romantiek’, zij hebben een nieuwe tour op de planning staan en de groep is het gezicht van de nieuwe BOB-campagne. Boaz Kok, Milo Driessen en Karel Gerlach timmeren hard aan de weg. ‘Ik wilde vroeger altijd dit soort muziek maken. Dat is gelukt.’

Het Goldband-avontuur begon bij Karel Gerlach. Hij studeerde muziekproductie, waarna hij met Milo Driessen verder ging en de popmuziek in dook. Boaz Kok maakte het trio compleet. Op 19 juni 2020 werd Goldband uitgeroepen tot 3FM Talent. Sindsdien zijn de drie mannen niet meer weg te denken uit de muziekindustrie en treden ze op in Nederland en België. Ook hebben ze al wat hits op hun naam staan. Zoals ‘Ja Ja Nee Nee‘ en ‘Tweede Kamer’ met zangeres Sophie Straat.

In 2020 verscheen hun EP ‘Van de Roulette naar de Doublet’ en afgelopen vrijdag verscheen hun eerste volledige album: Betaalbare Romantiek. ‘Ik ben supertrots’, vertelt Karel Gerlach. ‘Ik sta te popelen om dit aan mensen te laten horen. Vanaf onze eerste EP en meerdere singles hebben we enorme stappen gemaakt.’ Voor Gerlach is dit een droom die uitkomt. ‘Ik wilde vroeger altijd dit soort muziek maken. Dat is gelukt. We doen wat we willen en we gaan ervoor.’

Haags

De titel van het album is uit het Haagse gegrepen. ‘We waren best lang op zoek naar de titel van het album. Milo en ik reden iedere dag langs een bloemist: Henkie’s Hoekie’, vertelt Karel Gerlach. De inwoners van de stad weten dat op die bloemenkiosk de tekst prijkt: betaalbare romantiek. Dat viel ook Milo en Karel ook op en de titel van het album was gevonden. En daarmee ook een knipoog uit hun stad van herkomst. ‘Dat gebeurt automatisch. We doen niet ons best om het per se uit Den Haag te laten komen.’

Goldband staat langzamerhand ook bekend om hun filmische videoclips. Ondanks dat het tijdperk van videoclips op televisiestations als MTV en TMF voorbij is, vindt het trio het belangrijk deze toch zo goed en profesioneel mogelijk te maken. ‘Ik denk dat het belangrijk is om een goed beeld bij je muziek te hebben, om het sterker te maken’, vertelt Boaz Kok, die vroeger acteur wilde worden. ‘En het is heel leuk om te doen.’

Bewust en onbeschonken

In het nachtleven weet de drieformatie goed de weg. Een feestje hier en daar wordt niet overgeslagen. Ondanks dat, zijn zij samen het nieuwe gezicht van de campagne van Bewust Onbeschonken Bestuurder (BOB). ‘Ik sta achter de boodschap. Wij houden van feest, maar dronken rijden moet je niet doen’, vertelt Karel Gerlach. ‘Jezelf doodrijden is één ding’, aldus Boaz Kok, ‘Maar je hebt een verantwoordelijkheid voor anderen’, vult Gerlach heb aan.

Vanaf oktober tourt Goldband door het land. Zij beginnen 16 oktober met hun eerste show in het PAARD.