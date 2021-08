Den Haag Topsport blikt terug op de Spelen: ‘Mensen weten nu: er woont een Olympische medaillewinnaar in mijn wijk’

Met de laatste huldigingen van de Nederlandse medaillewinnaars in Scheveningen komt er een eind aan de festiviteiten en activiteiten rondom de Olympische Spelen in Tokio. Voor Rikkert Suijkerland, manager bij Den Haag Topsport, betekent dit ook het einde van de campagne Oh Oh Tokyo. Die was bedoeld om de Spelen naar de stad te halen en Haagse Olympische atleten een hart onder de riem te steken. Hij kijkt terug op een inspirerende periode.

‘Het was één groot feest’, zegt Suijkerland, die een aantal intensieve weken heeft beleefd. ‘De huldigingen in Scheveningen waren natuurlijk geweldig en met Tokyo in Town waren er leuke activiteiten door de hele stad. Je zag heel veel mensen plezier beleven aan sport en dat is uiteindelijk waar we het voor doen. Binnen de mogelijkheden van deze tijd hebben we er denk ik het maximale van gemaakt.’

Mooie dingen

Ook Marinda van Capelle, marketingadviseur bij Den Haag Topsport, is tevreden over de campagne, waarmee ze mensen kennis wilde laten maken met Haagse sporters. ‘Ik vind het heel leuk dat iemand nu kan zeggen: “Ik wist niet dat er een Olympische medaillewinnaar bij mij in de wijk woont.” Door onze campagne weten ze nu wie die sporters zijn.’

Den Haag was bij de Spelen sterk vertegenwoordigd en daar is Suijkerland trots op. Hij heeft niet één favoriete atleet, maar spreekt wel zijn bewondering uit voor Eva de Goede, die als aanvoerder van het dames hockeyteam een derde Olympische gouden medaille in de wacht sleepte. ‘Vier keer op de Spelen staan is een wereldprestatie op zich, maar dan ook nog drie keer goud en één keer zilver; dat is wel echt een bijzonder verhaal.’

‘Dinsdag waren er nog volop huldigingen in de stad en gister hebben we nog een afsluiting gehad met vrienden van de watersport. Maar het begint nu toch echt een beetje op zijn eind te lopen’, aldus Suijkerland die, al zijn de Spelen achter de rug, niet van plan is om de komende tijd stil te blijven zitten bij Den Haag Topsport. ‘Stiekem blikken we alweer een beetje vooruit; er komen mooie dingen aan.’

