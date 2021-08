Live on the Beach-concerten verplaats naar 2022: ‘Wij voelen ons aan de kant geschoven’

De Live on the Beach-concerten, die gepland stonden op 2, 3, 4 en 10 september op het strand van Scheveningen, zijn uitgesteld tot 2022. Dat gebeurde naar aanleiding van de coronapersconferentie van vrijdagavond, waarin de huidige maatregelen voor evenementen werden doorgetrokken naar 20 september. Organisator Arwin Touw reageert tegenover Den Haag FM teleurgesteld op dit besluit. ‘We kunnen als branche niet laten zien dat het goed kan gaan.’

Donderdag kwamen de eerste tekenen dat de concerten afgelast zouden moeten worden. ‘Het uitgelekte OMT-advies gaf al aan dat het er niet zo positief uit zou zien’, aldus Touw. ‘Maar je hoopt toch dat de ministerraad van vrijdag tot andere inzichten komt. Ook Formule-1-verhaal speelde mee, dat vindt in hetzelfde weekend plaatst. We hadden hoop dat het door zou gaan. Wij voelen ons aan de kant geschoven.’

Lollapalooza

Toch kwam vrijdagavond de bittere pil. Touw snapt de afwegingen van de verlenging niet. ‘Er zijn heel wat voetbalwedstrijden geweest met twintig-, dertigduizend man. Daarover hoor ik niets van besmettingen terugkomen.’ Ook verwijst hij naar het Amerikaanse festival Lollapalooza, waar 385.000 mensen op af kwamen en er naderhand 203 mensen positief werden getest op het coronavirus: nog geen 0,1 procent van het aantal bezoekers.

‘Wij zitten als organisatie met de gemeente, brandweer, GGD aan tafel. Je zou zeggen dat juist bij dit soort vergunde, professionele evenementen de GGD goed meekijkt met wat je aan het doen bent. Je zou het goed en veilig moeten kunnen organiseren.’

Bezinken

Het festival is uitgesteld tot 2022. Bezoekers die een kaartje hadden voor dit jaar behouden die voor de editie van volgend jaar. Het verschuiven van zo’n groot evenement is geen kinderspel. ‘Op het moment dat we vernamen dat de maatregelen langer dan tot 1 september zouden gaan duren, zijn we een vinger aan de pols gaan houden. We gaan dan met alle betrokken partijen appen, bellen, contact leggen. Wat gaan we doen? Is er beschikbaarheid? Het is een ongelooflijke puzzel’, aldus Touw.

Touw neemt dit weekend de tijd om het nieuws van vrijdagavond te laten bezinken en even tot rust te komen. Na het weekend gaat de molen weer draaien voor 2022. ‘Maandag gaan we vol in productie en kijken hoe we hier nu mee verder gaan.’