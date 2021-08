Live on the Beach-concerten verplaats naar 2022: ‘Wij voelen ons aan de kant geschoven’

Meerdere aanhoudingen en meer dan honderd bekeuringen tijdens handhavingsactie Scheveningen

Het regende bekeuringen vrijdag tijdens een handhavingsactie op Scheveningen. Ook zijn er meerdere personen aangehouden. Het was de derde keer dat de gemeente, politie, douane, Openbaar Ministerie en de HTM de krachten bundelden om de overlast in de badplaats terug te dringen.

Zo kregen er acht bestuurders een bekeuring voor ‘het overtreden van de verkeersregels’ zoals te hard rijden of niet de juiste verlichting hebben. Vier brommers waren opgevoerd en kregen hiervoor ook een boete. De politie heeft één persoon aangehouden, die verdacht wordt van het dealen van drugs.

De zogenoemde ‘noise patrol’ is tijdens deze actie ook weer ingezet. Dat is een apparaat dat het maximale geluidsniveau van een voertuig meet. Zestien voertuigen zijn met deze ‘noise patrol’ gecontroleerd, waarvan negen voertuigen de toegestane geluidsnormen overschreden. De bestuurders van deze auto’s of motoren kregen een boete van 450 euro. Vijf van hen mochten niet meer verder rijden totdat hun voertuig is hersteld en goedgekeurd is door de RDW.

Milieuzone

Daarmee houdt de boeteregen nog niet op. In de komende weken kunnen 142 voertuigbezitters een boete verwachten, omdat zij parkeerden zonder te betalen. Ook krijgen zes brommers een boete omdat zij met een te oude brommer door een milieuzone reden.

De gemeentelijke belastingzaken heeft op ruim 32.000 euro beslag gelegd. Twee personen konden hun openstaande schuld direct betalen en één persoon heeft een wielklem gekregen.

Boetes in de tram

Er zijn elf bekeuringen uitgeschreven aan mensen die aan het fietsen of scooter aan het rijden waren op de boulevard. Daarnaast zijn er drie scooterrijders bekeurd, omdat zij hun scooter op een deelscooter- en invalideplekken geparkeerd hadden. Verder heeft het handhavingsteam bekeuringen uitgeschreven voor wildplassen, fout parkeren en is er één persoon aangehouden die geen identiteitsbewijs kon laten zien.

De controleurs van de HTM hebben samen met de politie verschillende trams gecontroleerd. Vooral lijn 11, 9 en 1 zijn veel gecontroleerd en hier kregen 79 reizigers een boete van 55 euro omdat zij geen geldig vervoersbewijs hadden. Een persoon kreeg een bekeuring voor het niet tonen van een identiteitsbewijs. Drie mensen hebben een bekeuring gekregen, omdat hij hun mondkapje niet op hadden.

Aanhouding in het water

Er werd ook een zwemmer aangehouden, nadat hij ambtenaren in functie heeft uitgescholden en beledigd. Hij was in het water bij het havenhoofd aan het zwemmen. Dat mag niet, omdat dit levensgevaarlijk is.

‘Dit soort acties zijn erop gericht de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren’, aldus de gemeente. ‘Meerdere bewoners en ondernemers reageerden positief op de actie. Steeds meer bewoners maken zich hard voor hun buurt. De gemeente is erg blij met deze betrokkenheid en juichen dit toe. Overlastgevers en criminelen trekken namelijk weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen.’