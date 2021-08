Ondanks muizenplaag wil Vestia woningen Trekweg pas over vijf jaar opknappen: ‘We moeten scherpe keuzes maken’

Woningcorporatie Vestia gaat de woningen aan de Trekweg pas in 2026 renoveren. Bewoners hebben al jaren problemen. Eerst met schimmel en nu worden ze geteisterd door een muizenplaag. Vestia zegt vanwege haar eigen financiële situatie scherpe keuzes te moeten maken. Wel sturen ze binnenkort een muizenbestrijdingsbedrijf.

In het huis van mevrouw Geerlof, in de buurt bekend als omaatje, liggen ze overal: muizenkeutels. Op de tafel, in het kozijn en tussen de pannen in de keuken. Kim Anastagasti die ook in de straat woont, laat de woning zien: ‘Ik vind het schandalig’, zegt ze. ‘Deze woning is zwaar verrot’.

Bij een andere woning in de straat zijn geen muizensporen te zien, maar wel veel andere gebreken. Zo zitten er tegels los, is er schimmel en zijn er zelfs slakkensporen te zien. ‘Ik vind het heel slecht, want ik betaal hier 800 euro voor’, zegt meneer Elhanouni.

De problemen bij de bewoners spelen al langer. In 2018 wijdde politieke partij SP er zelfs een prijs aan: de Schimmelschandpaal. De woningen aan de Trekweg kwamen in de top 3. ‘Het is mensonterend’, zegt fractievoorzitter Lesley Arp. ‘Er wonen hier kinderen die aan de puffertjes zitten door het vocht en de schimmel. Het is echt ongezond.’

Resten

De woningen vallen onder beheer van woningcorporatie Vestia. Zij laten weten begin september een muizenbestrijdingsploeg naar de huizen te sturen. Tegelijkertijd benadrukken zij wel dat het voorkomen van muizen ook een verantwoordelijkheid is van de bewoners zelf.

‘Overlast van muizen is iets wat je met elkaar moet aanpakken. Daarom is het belangrijk dat bewoners er alles aan doen om muizen in hun woning te voorkomen en ze niet aan te trekken door voedsel achter te laten of afval weg te gooien. Daarnaast is het belangrijk de woning schoon te houden.’

Anastagasti vindt niet dat de komst van muizen de schuld is van bewoners. ‘Het is hier misschien niet heel opgeruimd, maar je ziet geen resten van voedsel’, zegt ze. ‘Al heb je je huis helemaal schoon, ze komen toch.’

Veilig

Vestia is van plan om de woningen pas in 2026 helemaal op te knappen. ‘Door onze financiële situatie moeten we scherpe keuzes maken in het onderhoud dat we doen.’ Op dit moment acht Vestia het nog niet nodig om de woningen te renoveren omdat ze bouwtechnisch in orde en veilig zijn.