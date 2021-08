Live on the Beach-concerten verplaats naar 2022: ‘Wij voelen ons aan de kant geschoven’

Stickers 1-uur-parkeren-regel op het Spui alweer verdwenen: ‘Mentaliteit waar wij van houden’

De stickers die de nieuwe parkeermaatregel voor fietsers rondom de Centrale Bibliotheek aan het Spui aankondigde, zijn verwijderd. De regel zorgde deze week voor negatieve reacties. Hart voor Den Haag/Groep de Mos stelde raadsvragen over deze ‘ongastvrije’ aanpak en ook de Fietsersbond zette vraagtekens bij de nieuwe regel. ‘Ik vind het helemaal niets.’

Deze week verschenen de stickers op de straatstenen van het Spui. Op de plakkers stond dat een fiets op het stuk tussen de Pathé-bioscoop en de Centrale Bibliotheek niet langer dan één uur geparkeerd mocht worden. Wilde je de tweewieler langer stallen in de binnenstad, dan verwezen de stickers je door naar de dichtstbijzijnde Biesieklette-stalling. Zaterdag bleek dat de stickers weggehaald waren, na zo’n drie dagen dienst te hebben gedaan.

Op deze manier wilde de gemeente mensen ‘op een relaxte manier en zonder dwingende toon’ motiveren hun fiets in de Biesieklette te stallen om de druk op de parkeervakken te verlichten. ‘Zo willen we voorkomen dat fietsen toch buiten de vakken komen te staan en mensen deze later weer bij het fietsdepot moeten ophalen’, aldus een woordvoerder van de gemeente eerder deze week tegen Den Haag FM. Waarom de stickers nu al verdwenen zijn, is niet bekend.

Gedwongen gedragsverandering

Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos vond de maatregelen te ver gaan. ‘Dit is het paard achter de wagen spannen’, vertelde hij aan Den Haag FM. ‘Deze regel invoeren midden in de zomer, zonder aankondiging, zonder dat wij erin gekend zijn. Het is niet besproken in de raad en ook niet in de commissie.’

Ondanks dat de fiets niet tegengehouden werd aan de grenzen van de binnenstad, zou deze maatregel volgens Sluijs fietsers de binnenstad uit jagen. ‘Op deze manier ben je weinig gastvrij bezig.’

‘Overlast valt wel mee’

Ook Jos de Jong van de Fietsersbond vroeg zich af waar deze regel goed voor was. ‘Ik ben er een beetje door overvallen door’, vertelde hij over het moment dat hij de stickers op het Spui geplakt zag. ‘Ik vind het helemaal niets. Overdreven regelzucht. Ik zie er niets in. Fietsers willen graag naar de binnenstad. Dat ik ook goed en gezond. We hebben goede fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad en ik heb het idee dat fietsers daar goed gebruik van maken.’

Daarnaast vond De Jong de timing van de nieuwe regel ook apart. ‘Ik vind de parkeerdruk voor fietsen in de binnenstad wel meevallen. De overlast valt ook wel mee.’

‘Dit is het antwoord’

Hart voor Den Haag/Groep de Mos had raadsvragen gesteld over deze maatregelen, maar die hoeven van Sluijs niet meer beantwoord te worden nu de stickers al zijn verwijderd. Hij is blij dat de plakkers verdwenen zijn. ‘Dan zie je toch dat maatschappelijke verontwaardiging helpt. Ze hebben zelf ingezien dat dit niet helemaal de bedoeling was. Dat is alleen maar goed. Er mogen fouten gemaakt worden en die mogen hersteld worden’, vertelt hij zaterdagochtend aan Den Haag FM.

De raadsvragen zijn doorgevoerd en kunnen niet zomaar teruggetrokken worden. ‘De beantwoording zal wel makkelijk zijn. Dit is eigenlijk het antwoord. Mentaliteit waar wij van houden.’

